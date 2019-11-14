Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший преподаватель СПбГУ Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов , признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко , выразил желание помочь с ее похоронами. Об этом заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

"Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь", — цитирует правозащитника телеграм-канал RT.

Адвокат подчеркнул, что Соколов не рассчитывает "откупиться" таким жестом, а лишь надеется "смягчить трагедию". Почуев также добавил, что пытался связаться с семьей Ещенко, однако "это дело очень щепетильное".

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку Ещенко. Позже злоумышленник попытался избавиться от тела и расчленил его. В субботу утром историка извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.