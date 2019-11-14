Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T08:45Z
https://ria.ru/20191114/1560908791.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156081/81/1560818106_0:334:3045:2047_1036x0_80_0_0_040b11366693dcab74d9c08fbf521d2f.jpg
РИА Новости

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

03:09 14.11.2019 (обновлено: 08:45 14.11.2019)
116760
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБывший доцент СПбГУ Олег Соколов
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами. Об этом заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.
"Понятно, что предстоят похороны, хотели бы тоже оказать материальную помощь", — цитирует правозащитника телеграм-канал RT.
Адвокат подчеркнул, что Соколов не рассчитывает "откупиться" таким жестом, а лишь надеется "смягчить трагедию". Почуев также добавил, что пытался связаться с семьей Ещенко, однако "это дело очень щепетильное".
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку Ещенко. Позже злоумышленник попытался избавиться от тела и расчленил его. В субботу утром историка извлекли из реки Мойки, при себе у него был рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
12 ноября, 17:35
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
По информации источников РИА Новости, жертва экс-доцента была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.
122672519681
Обсудить 83
Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Так страдает, так страдает - помогите это прекратить, введите смертную казнью
14 ноября, 04:44
vvvdok
7900109
Человек изначально невменяемый. Вопросы возникают к педсоставу учебных заведений. Справки есть у всех?
14 ноября, 03:18
Ярослав Погодин
6630008
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния