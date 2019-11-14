ВЭБ намерен продвигать инвестиции в инфраструктуру в 2020 году

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. ВЭБ намерен в 2020 году в рамках председательства России в БРИКС способствовать привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости глава ВЭБ Игорь Шувалов

"Как привлечь частные инвестиции в развитие инфраструктуры - один из пунктов нашей повестки в Механизме межбанковского сотрудничества, председательство в котором переходит к ВЭБ ", - сказал он.

"В мире очень много наработок по развитию инфраструктуры. В ВЭБе мы верим, что основная инфраструктура будет создаваться частно-государственным партнерством", - добавил глава госкорпорации.

Шувалов рассказал, что в последнее время в Европе появляются интересные проекты, когда есть частно-государственное партнерство даже по обустройству отдельных улиц и тротуаров, а не только по строительству больших мостов и шоссе.