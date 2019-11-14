Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T03:05Z
https://ria.ru/20191114/1560908766.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/43/1555364374_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_97c40cd8ab2f532c27067dce27943e0b.jpg
РИА Новости

ВЭБ намерен продвигать инвестиции в инфраструктуру в 2020 году

03:05 14.11.2019
161
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. ВЭБ намерен в 2020 году в рамках председательства России в БРИКС способствовать привлечению частных инвестиций в развитие инфраструктуры, сообщил РИА Новости глава ВЭБ Игорь Шувалов.
"Как привлечь частные инвестиции в развитие инфраструктуры - один из пунктов нашей повестки в Механизме межбанковского сотрудничества, председательство в котором переходит к ВЭБ ", - сказал он.
"В мире очень много наработок по развитию инфраструктуры. В ВЭБе мы верим, что основная инфраструктура будет создаваться частно-государственным партнерством", - добавил глава госкорпорации.
Шувалов рассказал, что в последнее время в Европе появляются интересные проекты, когда есть частно-государственное партнерство даже по обустройству отдельных улиц и тротуаров, а не только по строительству больших мостов и шоссе.
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Вчера, 02:29
ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах в 2020 году
"Мы, к сожалению, таких форм партнерства, которые обслуживают интересы конкретных граждан и микрорайонов, не применяем", - отметил он, добавив, что намерен предложить партнерам по БРИКС инвестировать как в обустройство небольших улиц, так и в большие проекты.
200000
Обсудить 0
ВЭББРИКСИгорь ШуваловЕвропаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
ВЭБ намерен серьезно продвинуть тему расчетов в нацвалютах в 2020 году
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Новый банк развития БРИКС откроет офис в России
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
Президент ЮАР призвал страны БРИКС вести бизнес в Африке
Юрий Соломонов
Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет
Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов
ВЭБ заинтересовался реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
Денежные купюры
В России средний срок ипотеки в III квартале подскочил почти на два года
Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
Автомобиль Aurus Senat, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Источник сообщил об успешных испытаниях парадных Aurus
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
В Италии откроется выставка фотографий лауреатов конкурса имени Стенина
Портрет святой Екатерины кисти Артемизии Джентилески
Картина "Лукреция" Джентилески ушла с молотка за 4,78 миллиона евро
Президент Владимир Путин
Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
Президент РФ Владимир Путин перед посещением концерта для лидеров стран БРИКС
Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин
Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
Участники Петербургского международного экономического форума
"Капитаны" российского и американского бизнеса могут встретиться на ПМЭФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Лента новостейМолния