Флорист рассказала, какие цветы несут угрозу личной жизни россиян

"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам. Это декоративный тропический цветок больше подходит для оформления гостиной", — пояснила флорист.

"Чтобы все хорошо было у молодых пар в спальне, туда надо поставить фиалку. Эти цветы очень благополучно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", — уверена Серафима Агеенко.