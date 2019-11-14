Флорист рассказала, какие цветы несут угрозу личной жизни россиян

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Орхидея фаленопсис может испортить личную жизнь молодым парам и молодоженам. Этот цветок ни в коем случае нельзя ставить в спальню, уверена мастер флорист и арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко. В интервью радио Sputnik она рассказала, какие цветы могут все испортить, а какие наоборот помочь в интимной жизни.
"Орхидею фаленопсис, которую мы чаще всего видим в магазинах, нежелательно держать в спальне. Особенно в спальне молодых людей или новобрачных. Считается, что именно этот цветок мешает молодым парам. Это декоративный тропический цветок больше подходит для оформления гостиной", — пояснила флорист.
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Обратный эффект дают фиалки.
"Чтобы все хорошо было у молодых пар в спальне, туда надо поставить фиалку. Эти цветы очень благополучно действуют на семейную жизнь и ее благополучие. Для этого надо ставить как можно больше фиалок", — уверена Серафима Агеенко.