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РИА Новости

В ООН европейцы и Россия продемонстрировали разный подход к проблеме КНДР

02:57 14.11.2019 (обновлено: 02:58 14.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 14 ноя - РИА Новости. Представители Великобритании, Германии и Франции в СБ ООН вновь разошлись во мнениях с Россией относительно подходов к проблеме КНДР.
В среду Совбез за закрытыми дверьми обсудил работу комитета 1718 СБ ООН, который следит за выполнением санкций в отношении КНДР. По итогам заседания Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением.
"Мы остаемся глубоко обеспокоенными продолжающимися пусками баллистических ракет Северной Кореей, в том числе недавним - 31 октября", - заявил от лица трех государств постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.
Он указал, что с мая КНДР провела 12 серий пусков баллистических ракет, "включая, по-видимому, залп ракеты среднего радиуса действия из подводного положения".
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"Мы строго осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональную стабильность и безопасность и являются явным нарушением резолюций СБ", - заявил постпред Германии журналистам.
В заявлении трех государств сказано, что они призывают КНДР приступить к добросовестным и конструктивным переговорам с США и предпринять конкретные шаги в целях полного, проверяемого и необратимого отказа от всех программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
"Мы призываем международное сообщество соблюдать свои обязательства и применять санкции, включая возврат в КНДР всех граждан Северной Кореи, которые зарабатывают в странах-членах ООН, не позднее 22 декабря 2019 года в соответствии с резолюцией СБ 2397", - указал Хойсген.
Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, Россия на заседании призвала принять ряд мер, в частности "разблокировать работу агентств ООН в КНДР, не забывать, что санкции наносят удушающий эффект" народу Северной Кореи.
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Российская сторона отметила, что должны быть возобновлены переговоры между США и КНДР. Как указал источник, по мнению Москвы, "должен быть пакет взаимности, предусматривающий, что в ответ на шаги КНДР в области разоружения должны быть предприняты меры по облегчению санкционого режима".
По словам собеседника, РФ указала на необходимость выведения КНДР из гуманитарной, культурной, спортивной изоляции.
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