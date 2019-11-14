В ООН европейцы и Россия продемонстрировали разный подход к проблеме КНДР

ООН, 14 ноя - РИА Новости. Представители Великобритании, Германии и Франции в Представители Великобритании, Германии и Франции в СБ ООН вновь разошлись во мнениях с Россией относительно подходов к проблеме КНДР

В среду Совбез за закрытыми дверьми обсудил работу комитета 1718 СБ ООН, который следит за выполнением санкций в отношении КНДР. По итогам заседания Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением.

"Мы остаемся глубоко обеспокоенными продолжающимися пусками баллистических ракет Северной Кореей, в том числе недавним - 31 октября", - заявил от лица трех государств постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Он указал, что с мая КНДР провела 12 серий пусков баллистических ракет, "включая, по-видимому, залп ракеты среднего радиуса действия из подводного положения".

"Мы строго осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают региональную стабильность и безопасность и являются явным нарушением резолюций СБ", - заявил постпред Германии журналистам.

В заявлении трех государств сказано, что они призывают КНДР приступить к добросовестным и конструктивным переговорам с США и предпринять конкретные шаги в целях полного, проверяемого и необратимого отказа от всех программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

"Мы призываем международное сообщество соблюдать свои обязательства и применять санкции, включая возврат в КНДР всех граждан Северной Кореи, которые зарабатывают в странах-членах ООН, не позднее 22 декабря 2019 года в соответствии с резолюцией СБ 2397", - указал Хойсген.

Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе, Россия на заседании призвала принять ряд мер, в частности "разблокировать работу агентств ООН в КНДР, не забывать, что санкции наносят удушающий эффект" народу Северной Кореи.

Российская сторона отметила, что должны быть возобновлены переговоры между США и КНДР. Как указал источник, по мнению Москвы, "должен быть пакет взаимности, предусматривающий, что в ответ на шаги КНДР в области разоружения должны быть предприняты меры по облегчению санкционого режима".