Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-14T02:56Z
https://ria.ru/20191114/1560908619.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155154/55/1551545586_0:56:518:347_1036x0_80_0_0_057d2a0c160c290a7bf22c586bfce3ba.jpg
РИА Новости

Картина "Лукреция" Джентилески ушла с молотка за 4,78 миллиона евро

02:56 14.11.2019
167
© Предоставлено Галереей УффициПортрет святой Екатерины кисти Артемизии Джентилески
Портрет святой Екатерины кисти Артемизии Джентилески
© Предоставлено Галереей Уффици
Портрет святой Екатерины кисти Артемизии Джентилески. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Картина итальянской художницы Артемизии Джентилески "Лукреция" продана за 4,78 миллиона евро (около 5,26 миллиона долларов) на парижском аукционе Artcurial.
Лукреция- римлянка, прославившаяся своей красотой и добродетелью. Царский сын Секст Тарквиний пленился ее красотой и изнасиловал ее. Лукреция рассказала обо всем своему мужу и заколола себя на его глазах.
"В элегантной композиции, где движения тела нас увлекают в магическую спираль шелка и прозрачного тюля, Артемизия демонстрирует громадный талант в передаче белого цвета. Великолепно сохранившиеся живописные материалы делают картину редкой и драгоценной во многих отношениях. Элегантное богатство ножа и украшения из больших жемчужин свидетельствуют о высоком социальном статусе Лукреции, которая была женой Луция Тарквиния Коллатина, сильного человека, близкого к королю Тарквинию ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукциона.
Артемизия Джентилески - итальянская художница 16-17 веков. Она изучала живопись в мастерской отца. Джентилески - первая женщина, избранная в члены Академии живописного искусства во Флоренции, первой художественной Академии Европы.
Картина Рене Магритта Шестнадцатое сентября
13 ноября, 18:28Культура
Картину Рене Магритта продали почти за 20 миллионов долларов
300000
Обсудить 0
КультураМоскваФлоренцияЕвропаИталия
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН европейцы и Россия продемонстрировали разный подход к проблеме КНДР
Картина Рене Магритта Шестнадцатое сентября
Картину Рене Магритта продали почти за 20 миллионов долларов
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве
Президент ЮАР призвал страны БРИКС вести бизнес в Африке
Картина Моне Мост Чаринг-Кросс, 1903 г.
Картина Клода Моне ушла с молотка почти за 28 миллионов долларов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл выступит на саммите религиозных лидеров мира
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Новый банк развития БРИКС откроет офис в России
Посетители на выставке победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
В Италии откроется выставка фотографий лауреатов конкурса имени Стенина
Юрий Соломонов
Создатель ракет "Ярс" и "Булава" уверен, что никакой ядерной войны не будет
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Бабиш заявил, что пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО
Банкомат
Исследование выявило, у кого чаще берут в долг работающие россияне
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
ВЭБ намерен продвигать инвестиции в инфраструктуру в 2020 году
Международный аэропорт Челябинск
"Просто Игорь": в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске
Посол США в Греции Джеффри Пайетт
Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия
Мэрилин Монро
Стало известно, как ухаживала за кожей Мэрилин Монро
Дикие фиалки в Аптекарском огороде
Флорист рассказала, какие цветы несут угрозу личной жизни россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния