Картина "Лукреция" Джентилески ушла с молотка за 4,78 миллиона евро

Лукреция- римлянка, прославившаяся своей красотой и добродетелью. Царский сын Секст Тарквиний пленился ее красотой и изнасиловал ее. Лукреция рассказала обо всем своему мужу и заколола себя на его глазах.

"В элегантной композиции, где движения тела нас увлекают в магическую спираль шелка и прозрачного тюля, Артемизия демонстрирует громадный талант в передаче белого цвета. Великолепно сохранившиеся живописные материалы делают картину редкой и драгоценной во многих отношениях. Элегантное богатство ножа и украшения из больших жемчужин свидетельствуют о высоком социальном статусе Лукреции, которая была женой Луция Тарквиния Коллатина, сильного человека, близкого к королю Тарквинию ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аукциона.