"Просто Игорь": в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
Некоторые пользователи принялись гадать, кому из известных персон посвящено название воздушной гавани.
"Верник?" — предположил Михаил Макеев в соцсети "ВКонтакте".
"Ого. Челябинцы назвали аэропорт в честь Акинфеева", — решил пользователь с ником @clovvo в твиттере.
"Почему бы не Олег?" — задалась вопросом leksaleksa в инстаграме.
Некоторые комментаторы не были довольны дизайном воздушной гавани в Челябинске. Так, его успели сравнить со степлером.
Представитель PR-службы воздушной гавани Сергей Куклев рассказал телеканалу "360", что снимок обновленного здания разместили после первых работ по установке. По его словам, монтаж отнимает много времени из-за размера конструкций.