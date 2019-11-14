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РИА Новости

"Просто Игорь": в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске

02:37 14.11.2019 (обновлено: 12:07 14.11.2019)
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© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в InstagramМеждународный аэропорт Челябинск
Международный аэропорт Челябинск
© Фото : официальная страница Международного аэропорта Челябинск в Instagram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
Некоторые пользователи принялись гадать, кому из известных персон посвящено название воздушной гавани.
"Верник?" — предположил Михаил Макеев в соцсети "ВКонтакте".
"Ого. Челябинцы назвали аэропорт в честь Акинфеева", — решил пользователь с ником @clovvo в твиттере.
"Почему бы не Олег?" — задалась вопросом leksaleksa в инстаграме.
Некоторые комментаторы не были довольны дизайном воздушной гавани в Челябинске. Так, его успели сравнить со степлером.
Представитель PR-службы воздушной гавани Сергей Куклев рассказал телеканалу "360", что снимок обновленного здания разместили после первых работ по установке. По его словам, монтаж отнимает много времени из-за размера конструкций.
Здание международного аэропорта Челябинск
13 ноября, 13:13
В аэропорту Челябинска сообщили, когда добавят фамилию Курчатова на здание
1922245529
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Игорь КурчатовЧелябинскОбщество
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