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РИА Новости

Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Арктике

02:27 14.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в среду с главой МИД Дании Еппе Куфудом сотрудничество в Арктике и открытие консульства США в Гренландии, сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Куфуд обсудили глобальную безопасность и вклад в общие глобальные приоритеты. Они также обсудили важность расширения сотрудничества в Арктике", - говорится в сообщении.
"Госсекретарь и министр иностранных дел изучили пути дальнейшего развития сотрудничества США с Королевством Дании, включая открытие консульства США в Гренландии", - уточнили в госдепе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о покупке крупнейшего в мире острова - Гренландии, который принадлежит Дании. После того, как власти Дании назвали подобное обсуждение "абсурдным", Трамп отменил визит в Копенгаген.
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Майк ПомпеоДональд ТрампАрктикаМИД Дании‎СШАВ мире
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