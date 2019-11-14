Помпео обсудил с главой МИД Дании сотрудничество в Арктике

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в среду с главой МИД Дании Еппе Куфудом сотрудничество в Арктике и открытие консульства США в Гренландии , сообщил госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Куфуд обсудили глобальную безопасность и вклад в общие глобальные приоритеты. Они также обсудили важность расширения сотрудничества в Арктике", - говорится в сообщении.

"Госсекретарь и министр иностранных дел изучили пути дальнейшего развития сотрудничества США с Королевством Дании, включая открытие консульства США в Гренландии", - уточнили в госдепе.