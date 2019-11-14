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РИА Новости

В Калуге рассмотрят кассационную жалобу липецкой фабрики "Рошен"

02:17 14.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Сорокин / Перейти в фотобанкЛипецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
© РИА Новости / Юрий Сорокин
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Липецкая кондитерская фабрика Roshen. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Центрального округа в Калуге приступит к рассмотрению кассационной жалобы липецкой фабрики "Рошен" на взыскание 361,5 миллиона рублей налогов.
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже 5 июля оставил без удовлетворения жалобу липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen на решение арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике более 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год. Адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы "Рошен", заявил РИА Новости, что будет подавать кассационную жалобу на решение Липецкого арбитражного суда и постановление 19-го арбитражного апелляционного суда в Арбитражный суд Центрального округа в Калуге.
Кассационная жалоба была зарегистрирована 1 октября и на следующий день принята к производству.
"Дело назначить к рассмотрению в судебном заседании на 14 ноября 2019 года на 14 часов 30 минут в помещении Арбитражного суда Центрального округа", - говорится в документах суда.
Украинский шоколад Рошен, архивное фото
1 апреля 2015, 10:43
СМИ: ОМОН заблокировал фабрику "Рошен" в ЛипецкеПо информации портала Gorod48.ru, сотрудники правоохранительных органов заблокировали вход и выход с предприятия. Персонал собрали в актовом зале и не выпускают с территории фабрики, где идут следственные мероприятия.
Липецкий арбитраж в марте отклонил заявление фабрики "Рошен", в котором она просила признать недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей.
Суд первой инстанции, рассматривавший дело почти 3,5 года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, 18 марта полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен".
По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, то есть фирм-однодневок.
Корпорация Roshen решила остановить Липецкую кондитерскую фабрику c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Кого конкретно следствие считает организатором махинаций, не сообщалось. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.
Киевский торт
7 ноября, 17:27
Порошенко переписал часть кондитерского бизнеса на своего сына
Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год.
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Федеральная налоговая служба РФЛипецкая областьРоссияRoshenПроисшествия
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