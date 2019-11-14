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РИА Новости

Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы

02:15 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский и китайские флаги
Российский и китайские флаги
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский и китайские флаги. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Объединение рынков России и Китая станет кошмаром для Европы, заявил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Так политолог прокомментировал доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление экономического и геополитического сотрудничества Москвы и Пекина.
"Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что современная экономическая модель себя исчерпала, а о создании новой будут договариваться Россия, Китай, Индия и США, но не "сильно разделенная внутренними противоречиями" Европа.
Еврокомиссар по экономике Пьер Московиси во время пресс-конференции в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе. 7 ноября 2019
9 ноября, 08:00
Правительство Европы: нас ждут проблемы. При чем тут Россия
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Кирилл КоктышРазворот на ВостокКитайЕвропаРоссияВ миреЭкономика
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