Политолог рассказал о российско-китайском кошмаре для Европы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Объединение рынков России и Китая станет кошмаром для Европы, заявил в беседе с RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Так политолог прокомментировал доклад Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха, в котором прогнозируется укрепление экономического и геополитического сотрудничества Москвы и Пекина.
"Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта", — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что современная экономическая модель себя исчерпала, а о создании новой будут договариваться Россия, Китай, Индия и США, но не "сильно разделенная внутренними противоречиями" Европа.
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