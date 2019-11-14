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РИА Новости

В Москве рассмотрят дело о банкротстве Дмитрия Ананьева

02:13 14.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-председатель правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев
Экс-председатель правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-председатель правления ПАО "Промсвязьбанк" Дмитрий Ананьев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг продолжит после перерыва рассмотрение обоснованности заявления зерновой компании "Настюша", требующей признать банкротом бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева.
До перерыва, 12 ноября, суд обязал должника представить сведения об имеющемся у него имуществе и банковских счетах. Представитель Ананьева тогда заявил, что возражает против открытия в отношении должника сразу процедуры реализации имущества, о чем просит заявитель. По его словам, "про реализацию в принципе говорить неуместно", а чтобы говорить о реструктуризации, надо дать возможность должнику представить доказательства наличия имущества.
Юрист Ананьева передал суду справку из Росреестра о принадлежащем его доверителю земельном участке в Подмосковье площадью восемь тысяч квадратных метров. Кроме того, по словам юриста, у экс-банкира возникло право требования к бенефициару "Настюши" Игорю Пинкевичу на сумму долга перед компанией. Должник просил отложить слушания.
В июле представитель "Настюши" сообщил, что компания просит обанкротить Ананьева по упрощенной процедуре, минуя стадию реструктуризации долгов. Заявитель мотивировал свое ходатайство тем, что должник находится за пределами России и план реструктуризации, по его мнению, представлять не будет. В то же время имущество, необходимое для возмещения расходов на банкротство, у Ананьева имеется, отметил представитель "Настюши".
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
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Суд в рамках дела о взыскании с экс-руководителей ПСБ более 282 миллиардов рублей убытков наложил арест на активы Ананьева - три земельных участка, две квартиры, четыре автомобиля, доли в компаниях, квартирах и помещениях, денежные счета, самолет Bombardier Challenger 650. Представитель конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева ранее говорил в суде, что требования к должнику основаны на двух судебных актах Девятого арбитражного апелляционного суда, взыскавшего в марте с Ананьева в пользу зерновой компании около 2,8 миллиарда рублей.
Ананьев 10 сентября был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.
Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
12 ноября, 00:29
В Москве рассмотрят заявление компании "Настюша" о банкротстве Ананьева
200010
Игорь ПинкевичДевятый арбитражный апелляционный судНастюшаПромсвязьбанкАлексей АнаньевМоскваМосковская областьПроисшествия
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