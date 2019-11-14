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РИА Новости

Эксперт оценил принятие в ФРГ закона по "Северному потоку-2"

02:28 14.11.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Принятие Германией законопроекта, регулирующего применение в стране поправок к Газовой директиве ЕС, под которые подпадает "Северный поток-2", открывает возможности не только самому российскому проекту, но и транзиту газа РФ через территорию Украины, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Эксперт считает, это означает, что Германия решила сохранить свой суверенитет в сфере энергетической безопасности.
"Для "Северного потока-2", его акционеров и партнеров это позитивное решение, которое открывает возможности для эффективного использования мощностей после их ввода в эксплуатацию", - сказал Гривач агентству.
"На мой взгляд, это также должно сократить возможности сил, которые хотели бы сорвать транзит через Украину и тем самым дискредитировать российский газ на европейском рынке. Если переговорный процесс будет сорван благодаря их давлению на Киев, это лишь приведет к дискредитации Украины как транзитера без серьезного ущерба для энергетической безопасности Европы. Соответственно, это повышает вероятность достижения договоренностей по транзиту через Украину до конца этого года", - добавил он.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
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Поправки к газовой директиве

Вступившие в силу в мае поправки к Газовой директиве ЕС распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки трубопроводов, идущие в Союз из третьих стран. Эти правила включают "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, то есть компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.
При этом проект "Северный поток-2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров от побережья России до Германии - реализует проектная компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого является "Газпром". Компания считает, что "Северный поток-2" имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку инвестиции в него были сделаны задолго до поправок, а его реализация, в частности немецкой части, на момент принятия поправок находилась в продвинутой стадии. Полностью же достроить газопровод планируется до конца 2019 года.
В принятом бундестагом законопроекте отмечается, что действие правил третьего энергопакета временно (на срок не более 20 лет) не распространяется на "находящуюся на территории Германии часть "трубопроводов, отвечающих следующим требованиям: первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения), исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС".
Такая формулировка соответствует содержанию принятой ЕС поправки. В рекомендации комитета по экономике и энергетике фракция правящего блока ХДС/ХСС поясняет, что законопроект соответствует директиве ЕС. "Северный поток-1" освобождается от требований энергопакета как уже построенный трубопровод. А для "Северного потока-2" "должны применяться законодательные правила, чтобы мог быть осуществлен "анбандлинг" на отрезке в 12 морских миль". При этом фракции добавили, что "достигнутый между ЕС и Германией компромисс предполагает, что регулирование в отношении соответствующей части "Северного потока-2" будет осуществляться Федеральным сетевым агентством". Еврокомиссия первоначально настаивала, что регулирование такого участка будет входить в ее компетенцию.
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Решение об освобождении трубопровода от требований энергопакета принимается по просьбе компании-оператора. Решение по таким заявкам должно быть принято компетентным органом (Федеральным сетевым агентством) до 24 мая 2020 года.
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ХДС/ХСССеверный поток — 2Алексей ГривачСеверный потокГазпромМоскваЕвропаУкраинаЭкономика
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