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РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья

01:38 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
Проект был разработан Минстроем и предполагает внесение поправок в Жилищный кодекс России и закон о фонде ЖКХ. Подразумевается, что органы власти в области жилищных отношений получат право определять основания, порядок и критерии для признания многоквартирного дома аварийным.
Кроме того, региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки при переселении из аварийного жилья людей, если оно для них является единственным. Как ранее пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, это может быть субсидия, которая покроет часть расходов на ипотеку, и другие механизмы на выбор региона.
Поправки же в закон о фонде ЖКХ закрепляют принцип целевого использования земли из-под расселяемых аварийных домов, чтобы не было возможности просто отдать ее под коммерческую застройку. Кроме того, законопроект расширяет сферы, на которые можно направить средства фонда. Например, их можно будет направить на льготную ипотеку или специальные социальные выплаты, отмечал Медведев.
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Замечания к законопроекту

Комитет Госдумы по ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении, но при условии устранения замечаний ко второму чтению. В своем заключении на законопроект комитет высказал ряд замечаний.
В своем заключении комитет указывает, что законопроектом предусматривается возможность выделения в подпрограмму региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, износ которых превышает 70%. Такая подпрограмма принимается органами власти региона, а финансирование проведения работ по капремонту планируется осуществлять в общем порядке - за счет средств фондов капремонта, формируемых собственниками помещений.
"Комитет считает, что в случае принятия в субъекте Российской Федерации такого решения, потребуется пересмотр как региональной программы капитального ремонта в целом, так и предельных сроков проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, вынесенных в подпрограмму. Однако законопроект не предусматривает таких механизмов, а действующими нормами жилищного законодательства установлен исчерпывающий перечень оснований для переноса сроков проведения капитального ремонта на более поздний период", - говорится в заключении комитета.
Также в документе отмечается, что законопроектом не прописан механизм действия подпрограммы, а именно должны ли быть в предусмотренный трехлетний период отремонтированы все включенные в подпрограмму дома, либо в нее включаются только те, ремонт которых планируется провести в трехлетний период.
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По мнению комитета, из законопроекта также неясно, предоставляется ли данное жилье в связи с угрозой жизни и здоровью граждан в случае их дальнейшего проживания в аварийном доме. Кроме того, двухгодичный срок помещений в этих целях, по мнению депутатов, представляется необоснованным.
Помимо этого, комитет указывает, что такое жилье предоставляется не только тем, кто переселяется из аварийного дома, но и тем, кого переселяют из многоквартирных домов в связи со сносом или реконструкцией. В связи с этим возможно ущемление их прав из-за отсутствия характеристики многоквартирного дома, из которого их переселяют.
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ЗаконодательствоМинистерство строительства и ЖКХ РФДмитрий МедведевГосдума РФРоссияОбщество
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