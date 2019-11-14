Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T01:37Z
https://ria.ru/20191114/1560907963.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152049/62/1520496218_0:96:2884:1718_1036x0_80_0_0_c9c635181460cb838bdd9f15d392d1fa.jpg
РИА Новости

Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году

01:37 14.11.2019
92
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖитель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Житель села Литковка Омской области во время медицинского обследования. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит предварительные результаты проведения диспансеризации взрослого населения в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О предварительных итогах проведения в 2019 году Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.
Аварийный жилой дом
4 октября, 09:57
Правительство РФ одобрило новые механизмы расселения аварийного жилья
110004
Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о переселении из аварийного жилья
Банкомат
Исследование выявило, у кого чаще берут в долг работающие россияне
Президент Владимир Путин
Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин сообщил о приготовлениях к саммиту БРИКС в Петербурге в 2020 году
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова: 80% россиян от запланированного объема прошли диспансеризацию
Вероника Скворцова
Скворцова заявила о снижении смертности от инсультов и инфарктов
Дмитрий Медведев во время встречи с активистами Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России
Медведев заявил о необходимости решать вопрос стажировки студентов
Президент Владимир Путин
Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
Дом Правительства Российской Федерации
Кабмин обсудит вопрос о выплатах довольствия призывникам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган выразил недовольство признанием в США геноцида армян
Посол США в Греции Джеффри Пайетт
Дипмиссия РФ в Греции обвинила коллег из США в подрыве единства православия
Актриса Селена Гомес
Селена Гомес и ее подруга Джулия Майклз сделали одинаковые татуировки
Президент РФ Владимир Путин перед посещением концерта для лидеров стран БРИКС
Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
Игорь Мазур
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния