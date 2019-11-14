Кабмин заслушает предварительные итоги диспансеризации в 2019 году

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит предварительные результаты проведения диспансеризации взрослого населения в 2019 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О предварительных итогах проведения в 2019 году Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что Всероссийская диспансеризация населения, которая пройдет в 2019-2020 годах, должна способствовать улучшению демографической ситуации и предупреждению опасных заболеваний.