Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Турция и США сошлись во мнении о необходимости депортации иностранных боевиков террористической группировки ИГ* в страны их происхождения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"По теме необходимости возвращения иностранных террористов домой мы сошлись во мнении с президентом США", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.
*Террористическая организация, запрещенная в России.