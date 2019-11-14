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РИА Новости

Лидеры Турции и США рассказали, куда намерены отправить боевиков ИГ*

01:33 14.11.2019
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Турция и США сошлись во мнении о необходимости депортации иностранных боевиков террористической группировки ИГ* в страны их происхождения, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"По теме необходимости возвращения иностранных террористов домой мы сошлись во мнении с президентом США", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоДональд ТрампТурцияСШАВ мире
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