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РИА Новости

Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике

01:26 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в мире процветают методы недобросовестной конкуренции, санкции и протекционизм.
"Несомненно сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм", - сказал Путин в ходе закрытия делового форума БРИКС.
По его словам, в таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан своих стран.
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