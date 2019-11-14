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РИА Новости

Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу

01:24 14.11.2019 (обновлено: 01:27 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Россия готова оказывать всяческое содействие бизнесу, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин на закрытии Делового форума БРИКС.
Он отметил, что Деловой форум БРИКС вносит практический вклад в общую работу по продвижению взаимной торговли и инвестицию, выстраиванию связей между экономиками стран пятёрки.
"Свыше тысячи человек приняли участие в работе, обсуждалось много интересных проектов, перспективных договорённостей возникло. Теперь дело за их реализацией. В свою очередь готовы оказывать предпринимателям всяческое содействие. Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной", - сказал Путин.
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