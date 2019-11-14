Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу

Он отметил, что Деловой форум БРИКС вносит практический вклад в общую работу по продвижению взаимной торговли и инвестицию, выстраиванию связей между экономиками стран пятёрки.

"Свыше тысячи человек приняли участие в работе, обсуждалось много интересных проектов, перспективных договорённостей возникло. Теперь дело за их реализацией. В свою очередь готовы оказывать предпринимателям всяческое содействие. Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной", - сказал Путин.