В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники Сторонники Хуана Гуаидо , незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы , покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.

По его словам, они покинули здание в 17.00 (23.00 мск). "Они были вынуждены выйти через задний ход, у них не было возможности выйти через центральный вход", - сказал он, пояснив, что у дверей посольства находятся военные.

Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару.

Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвовали около 20 человек.