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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2019-11-14T01:23Z
https://ria.ru/20191114/1560907721.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости

В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы

01:23 14.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Сторонники Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы, покинули посольство страны в Бразилиа после 12 часов нахождения на его территории, сообщил бразильский депутат Глаубер Брага на видео, распространенном в соцсетях.
По его словам, они покинули здание в 17.00 (23.00 мск). "Они были вынуждены выйти через задний ход, у них не было возможности выйти через центральный вход", - сказал он, пояснив, что у дверей посольства находятся военные.
Ранее венесуэльский поверенный в делах в Бразилии Фредди Мерегот подтвердил, что в посольство "вторглись". Он призвал власти Бразилии предоставить необходимую защиту дипмиссии согласно международному праву и Венской конвенции. Парламентарии от бразильской Партии трудящихся обвинили в организации вторжения самого Болсонару.
Бразильская газета Folha de S.Paulo сообщала, что в посольство вторглись сторонники Хуана Гуаидо, в одностороннем порядке незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы. По данным издания Metro Jornal, во вторжении участвовали около 20 человек.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
13 ноября, 18:24
Болсонару заявил, что не знал о вторжении в посольство Венесуэлы в Бразилии
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада, в том числе Бразилия и США, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМоскваВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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