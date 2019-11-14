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РИА Новости

Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России

01:12 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
 Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Инвестиционная привлекательность России, в том числе российского рынка ценных бумаг, увеличивается, заявил президент Владимир Путин.
"В октябре текущего года Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России. Инвестиционная привлекательность, в том числе рынка ценных бумаг, повышается", - подчеркнул Путин, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
Он отметил, что по итогам первого квартала 2019 года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов.
"Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами "пятерки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов", - добавил российский лидер.
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БРИКСВладимир ПутинРоссияВ миреЭкономика
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