Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России

Он отметил, что по итогам первого квартала 2019 года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на 4 миллиарда долларов.

"Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя взаимовыгодные связи с зарубежными странами и, прежде всего, с партнерами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами "пятерки" вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов", - добавил российский лидер.