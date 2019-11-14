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РИА Новости

Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям

00:56 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошие возможности есть и для наращивания нашего взаимодействия в области информатики и телекоммуникаций. Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам - речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающим самым высоким передовым информационным требованиям безопасности", - сказал Путин на закрытии делового форума БРИКС.
По его словам, Россия может предоставить их для внедрения и в странах объединения.
"Хочу напомнить, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса. Это позволило бы деловым кругам наших стран получать актуальные сведения о товарах, услугах, поставщиках, искать и находить новых партнеров", - добавил президент РФ.
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