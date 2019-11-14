Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Россия предлагает странам Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент РФ Владимир Путин

"Хорошие возможности есть и для наращивания нашего взаимодействия в области информатики и телекоммуникаций. Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым разработкам - речь идет о технологиях электронного документооборота, поисковых системах, антивирусных программах, отвечающим самым высоким передовым информационным требованиям безопасности", - сказал Путин на закрытии делового форума БРИКС.

По его словам, Россия может предоставить их для внедрения и в странах объединения.