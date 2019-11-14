Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"

В статье говорится, что ракеты этого типа призваны заменить межконтинентальную ракету Р-36 "Воевода". Дальность полета "Сармата" составляет 18 тысяч километров и может включать в себя до 16 ядерных боеголовок. По мнению авторов, этого хватит, чтобы "уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию".