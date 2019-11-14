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РИА Новости

Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"

01:01 14.11.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Ввод российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" в эксплуатацию в 2020 году может стать большой проблемой для военной обороны США и НАТО. Об этом пишет китайское издание Sina.
В статье говорится, что ракеты этого типа призваны заменить межконтинентальную ракету Р-36 "Воевода". Дальность полета "Сармата" составляет 18 тысяч километров и может включать в себя до 16 ядерных боеголовок. По мнению авторов, этого хватит, чтобы "уничтожить все объекты на территории размером со штат Техас или Францию".
Издание также обращает внимание на разработку Россией сверхзвуковой боеголовки "Авангард". Отмечается, что это оружие несет в себе угрозу, способную "заставить Запад пересмотреть свою стратегию обороны и ядерного сдерживания".
Авторы приводят слова американских военных экспертов, которые считают, что "Россия однозначно опередила США и НАТО в области гиперзвукового оружия".
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Сармат (ракета)НАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
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