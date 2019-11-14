Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T00:43Z
https://ria.ru/20191114/1560907122.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150949/42/1509494297_0:178:3008:1870_1036x0_80_0_0_cc57ae4212159031607b20a9c3e0d8e7.jpg
РИА Новости

Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы

00:43 14.11.2019
358
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГлава Чешской Республики Милош Земан
Глава Чешской Республики Милош Земан
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Глава Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
ПРАГА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан намерен отпраздновать 75-летие Победы 9 мая 2020 года в Москве, сообщил журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Господин президент информировал меня о том, что планирует поездки по краям республики, а также намерен участвовать в праздновании Дня Победы в Москве, где также должен быть американский президент и другие президенты", - сказал Бабиш, посетивший президента на Пражском граде.
Земан участвовал в праздновании Дня Победы в Москве в 2015 году.
В июне пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек сообщал, что Земан принял приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
19 сентября, 01:22
В Чехии потребовали опубликовать решение по уголовному делу премьера Бабиша
600000
Обсудить 0
Йиржи ОвчачекАндрей БабишВладимир ПутинЧехияПрагаВ мире
Рекомендуем
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Адвокат Соколова прокомментировал сообщения об убийстве аспирантки во сне
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Нарендра Моди
Моди приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Вашингтон собирает совещание по Сирии и ИГ*
Президент США Дональд Трамп
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
Игорь Коломойский
Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми
Участница корейской группы Blackpink Лалиса Манобан
Названа самая красивая девушка Азии 2019 года
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Нефтяной станок-качалка
Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Президент России Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес дал оценку передаче оппозиции президентской власти в Боливии
Угольная электростанция
В России найден новый способ получения экологичного топлива из мусора
Египетская скорая помощь
В Египте шесть человек погибли при взрыве на трубопроводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
00:34В Париже прошла презентация книги Пушкова
00:30Вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на выставке Dubai Airshow-2019
Лента новостейМолния