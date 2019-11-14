Кабмин обсудит вопрос о выплатах довольствия призывникам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит вопрос о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба кабмина

Как поясняет пресс-служба, в 2012-2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатами стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных.

"Законопроектом предусматривается внести в статьи 2, 3 и 4 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" изменений, которые при их реализации позволят осуществлять выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении.