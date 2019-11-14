Кабмин обсудит вопрос о выплатах довольствия призывникам

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит вопрос о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
Как поясняет пресс-служба, в 2012-2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатами стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных.
"Законопроектом предусматривается внести в статьи 2, 3 и 4 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" изменений, которые при их реализации позволят осуществлять выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанные с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.