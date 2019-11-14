Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T00:30Z
https://ria.ru/20191114/1560906808.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155778/02/1557780227_0:152:2992:1834_1036x0_80_0_0_2fa34f0dfe6e850c2300a667023c8230.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне активнее других в среднем повышают квалификацию

00:30 14.11.2019
39
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне активнее жителей других стран в среднем занимаются повышением собственной квалификации, показало исследование международной консалтинговой компании BCG и The Network "Глобальный тренд на повышение квалификации и переобучение", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Авторы исследования провели собеседование 366 тысяч респондентов по миру (в том числе 24 тысяч из России), чтобы оценить, насколько они осознают изменения, которые происходят на современном рынке труда, и насколько они сами готовы следовать этим трендам, осваивая новые навыки или даже абсолютно новые профессии.
Результат показал, что озабоченность происходящими изменениями проявляется в росте профессионального обучения и повышения квалификации. Среди трудоспособного населения мира 65% говорят, что они ежегодно целенаправленно занимаются собственным профессиональным развитием и осваивают новые навыки, необходимые для поддержания должного уровня квалификации. При этом количество времени, выделяемого на обучение, существенно различается в зависимости от региона проживания респондента.
"Так, в России этот показатель еще выше – 68% в среднем, в том числе максимальные значения у (специалистов, занимающихся – ред.) НИОКР (80%), ИТ (80%) и специалистов в области цифровизации, аналитики и автоматизации (77%)", - отмечается в документе. Среди россиян в среднем 56% выразили готовность переобучаться, активнее всех – представители профессий в области продаж (65%), административных (65%) и на производстве (63%); наименее заинтересованы в переобучении юристы (46%), ИТ (45%), медиа и СМИ (44%).
Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Вчера, 17:11
Во "Всемирный день шопинга" россияне потратили на AliExpress 17 млрд рублей
При этом россиян отличает большая самостоятельность: они чаще всего выбирают самообучение (76% против 63% в мире), обучение на работе (65% против 61%) и онлайн-курсы (44% против 30%). Наименее популярны у них традиционные образовательные учреждения (27% против 34%), мобильные приложения (19% против 24%) и правительственные программы (4% против 7% в мире).
"Россияне ставят на первое место по значимости аналитические навыки, на второе – решение сложных задач и на третье – лидерские качества. Коммуникативные навыки – на четвертом месте, тогда как в странах с наиболее развитой экономикой - Канаде, США, Германии, Великобритании - это первый приоритет", - также отмечают авторы.
Президент РАН Александр Сергеев
Вчера, 10:52
Россияне еще не пришли к пониманию национальной идентичности, заявили в РАН
200000
Обсудить 0
РоссияСШАТехнологииОбществоЭкономика
Рекомендуем
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет заседание правкомиссии по иностранным инвестициям
Дом Правительства Российской Федерации
Кабмин обсудит вопрос о выплатах довольствия призывникам
Конференция Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке
Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Вашингтон собирает совещание по Сирии и ИГ*
Участница корейской группы Blackpink Лалиса Манобан
Названа самая красивая девушка Азии 2019 года
Нефтяной станок-качалка
Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent
Президент России Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
LIVE: Встреча Владимира Путина с председателем КНР в рамках БРИКС
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином "на полях" БРИКС
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в работе саммита БРИКС
Президент США Дональд Трамп
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
Искусственный интеллект
СБ предложил развивать искусственный интеллект для оценки нацбезопасности
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
В Москве рассмотрят иск столичных властей к скульптору Зурабу Церетели
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Сенатор предложил вернуть списочников в состав МГД и заксобрания Петербурга
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
00:34В Париже прошла презентация книги Пушкова
00:30Вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на выставке Dubai Airshow-2019
Лента новостейМолния