В Москве рассмотрят иск столичных властей к скульптору Зурабу Церетели

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит иск департамента городского имущества к известному скульптору Зурабу Церетели о взыскании долга по договору аренды земельного участка.

Изначально иск был заявлен на сумму более 55 миллионов рублей, однако на предыдущем заседании в октябре представитель Церетели передал суду платежные документы, подтверждающие частичное погашение долга.

Отвечая на вопрос судьи Кристины Хабаровой, представитель ответчика сообщил, что общая сумма, указанная в платежных поручениях, составляет 13 миллионов рублей. При этом судья уточнила, что платежи охватывают период, не вошедший в исковые требования.

Представитель истца попросил отложить слушания, чтобы "сверить периоды и суммы". Ответчик ходатайство поддержал. По окончании заседания представители сторон общаться с журналистами отказались.

Департамент в своем иске требует взыскать долг по договору аренды земельного участка от 29 сентября 2003 года. А именно - задолженность по арендной плате за период со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года в размере около 21,6 миллиона рублей, а также пени за период со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей.

В пресс-службе департамента в июле, комментируя подачу иска, сообщили РИА Недвижимость, что он связан с задолженностью по оплате аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице, владение 73а. Помощник Церетели тогда сказал РИА Новости, что ситуацию они пока не комментируют.