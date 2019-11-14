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РИА Новости

В Москве рассмотрят иск столичных властей к скульптору Зурабу Церетели

00:13 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСкульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Скульптор, президент Российской Академии художеств Зураб Церетели. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит иск департамента городского имущества к известному скульптору Зурабу Церетели о взыскании долга по договору аренды земельного участка.
Изначально иск был заявлен на сумму более 55 миллионов рублей, однако на предыдущем заседании в октябре представитель Церетели передал суду платежные документы, подтверждающие частичное погашение долга.
Отвечая на вопрос судьи Кристины Хабаровой, представитель ответчика сообщил, что общая сумма, указанная в платежных поручениях, составляет 13 миллионов рублей. При этом судья уточнила, что платежи охватывают период, не вошедший в исковые требования.
Представитель истца попросил отложить слушания, чтобы "сверить периоды и суммы". Ответчик ходатайство поддержал. По окончании заседания представители сторон общаться с журналистами отказались.
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Департамент в своем иске требует взыскать долг по договору аренды земельного участка от 29 сентября 2003 года. А именно - задолженность по арендной плате за период со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года в размере около 21,6 миллиона рублей, а также пени за период со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей.
В пресс-службе департамента в июле, комментируя подачу иска, сообщили РИА Недвижимость, что он связан с задолженностью по оплате аренды земельного участка площадью 26,9 тысячи квадратных метров на Авиамоторной улице, владение 73а. Помощник Церетели тогда сказал РИА Новости, что ситуацию они пока не комментируют.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в январе по случаю 85-летия Церетели, являющегося президентом Российской академии художеств, наградил его высшей наградой ведомства - серебряным знаком "За вклад в российскую культуру". В мае министерство культуры сообщало, что Церетели, задекларировав 20,6 миллиона рублей, стал третьим по величине доходов в 2018 году директором музея.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели
29 августа, 18:30
Представитель Церетели не пришел на заседание по иску московских властей
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