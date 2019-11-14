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РИА Новости

Медведев проведет заседание правкомиссии по иностранным инвестициям

00:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в наступающий четверг проведет заседание правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Четырнадцатого ноября Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании будут рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении ряда российских стратегических компаний. Так, например, будут обсуждаться сделки компаний, связанных с авиаперевозками, портовыми услугами, машиностроением, разработкой месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также химической промышленностью и производством оборудования для нефтепереработки.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил журналистам, что на этом заседании будет рассмотрено 14 или 15 "больших, красивых сделок", в том числе увеличение доли Fortum в Uniper.
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Последняя правкомиссия по иностранным инвестициям состоялась 17 июня. Как тогда уточнял Медведев, на обсуждение были вынесены сделки российских компаний с партнерами из ЕАЭС и Европы на общую сумму 30 миллиардов рублей.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевФедеральная антимонопольная служба РФИгорь АртемьевЕвропаРоссияЭкономика
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