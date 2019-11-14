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РИА Новости

Российские ученые открыли Центр исследований медитации и сознания в Индии

11:00 14.11.2019 (обновлено: 11:25 14.11.2019)
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© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой. Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой.
Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Российские ученые открыли Центр исследований медитации и измененных состояний сознания на базе буддийских монастырей на юге Индии, сообщил РИА Новости руководитель уникального проекта - известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П.Бехтеревой РАН, академик Святослав Медведев.

"Измененное состояние сознания"

"Российским ученым была предоставлена уникальная возможность работать в закрытых буддийских монастырях. Мы привезли все необходимые для исследований приборы. И впервые за всю историю сформировали лабораторию, в которой бок-о-бок с учеными западной научной традиции работают буддистские монахи. Далай-ламу интересует вопрос: как буддийские практики меняют состояние мозга. А ответ на него поможет пониманию физиологии мозга. Один из крайне важных вопросов психофизиологии сегодня – измененные состояния сознания. Если мы поймем, как можно контролировать и сохранять то или иное состояние сознания, защищающее человека, то в мире на порядок сократится число катастроф", - сказал Медведев.
Таким образом, по его словам, этот проект имеет и фундаментально-научные, и прикладные цели. А интересы российских специалистов и их целостный подход в области изучения работы мозга и сознания сегодня совпадают с научными устремлениями Далай-ламы и буддийских ученых.
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"Теперь мы можем изучать десятки, сотни человек, у которых есть измененное состояние сознания. Это монахи в состоянии медитации. В буддизме существует много разных видов медитации – и все это разные состояния сознания, в которые практикующие вводят себя строго определенным образом", - отметил академик РАН.
Под "измененным состоянием сознания" при этом имеется в виду вовсе не модное понятие "транса", а "определенное состояние сосредоточения". "Это адаптивное явление, когда человек формирует определенное психическое состояние готовности к какому-то действию, для наилучшего выполнения данной задачи. Совершенно по-разному человек собирает себя перед тем, например, как идти на экзамен или на свидание с тем, кого любит. Это разные состояния сосредоточения", - пояснил Медведев.

Три монастыря

Российский исследовательский центр представляет собой конгломерат из трех буддийских монастырей-университетов в южноиндийском штате Карнатака. В структуре уникального научного российско-буддийского проекта он получил название Unit A. В качестве места расположения центральной лаборатории для нейрофизиологических исследований избран монастырь Таши Лхунпо. В конгломерат также входят два крупнейших монастыря Дже и Сера Мэ.
© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой. Академик РАН Святослав Медведев, представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и другие участники научного российско-буддийского проекта в Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
Академик РАН Святослав Медведев, представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и другие участники научного российско-буддийского проекта в Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой.
Академик РАН Святослав Медведев, представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и другие участники научного российско-буддийского проекта в Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
Настоятели этих монастырей подписали договор о сотрудничестве с российской стороной – Фондом поддержки исследований мозга имени академика Н.П.Бехтеревой, Фондом "Сохраним Тибет" и Центром тибетской культуры и информации.
"Этот проект станет мостом между современными светскими учеными и буддийской наукой и позволит лучше понять сознание человека. Буддийские монастыри веками были центрами по изучению психологии и древнеиндийской философии. Традиции монастыря-университета Наланда – это кладезь прозрений в области психологии", – отметил настоятель обители Таши Лхунпо, где разместилась лаборатория, Зикьяб Тулку Ринпоче.
"Сейчас еще несколько монастырей заявили о желании присоединиться к исследовательскому проекту. Причем два из них – тантрические (относящиеся к наиболее закрытому направлению буддийского учения – тантре - прим. ред.)", - добавил Медведев.
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По его словам, такое доверие оказывается именно российским ученым, потому что они предоставляют буддийским монахам возможности дополнительного образования и полноценного сотрудничества.
В основе этой инициативы - идея Далай-ламы, что процесс медитации должны изучать современными научными методами сами практикующие буддисты, в сотрудничестве с исследователями западной традиции.

Главное — энтузиазм

Медведев пригласил монахов к участию в исследованиях в области нейро- и психофизиологии и лабораторных работах. Устроил для желающих экзамен – и отобрал восемь энтузиастов из семи разных южноиндийских монастырей-университетов.
"Один из них – совсем молодой, 20-летний монах, но он в свои 10 лет пешком прошел несколько тысяч километров из Тибета в Индию, в монастырь… Главное – энтузиазм. А английский они быстро подтянули, и лекции у нас в России уже прослушали (этой осенью), чтобы разбираться в электродах, энцефалограммах, компьютерных программах для обработки результатов исследований", - подчеркнул Медведев.
Помимо восьми специально обученных монахов, в проекте в качестве волонтеров-испытуемых задействованы еще десятки практикующих буддистов. "У них огромное разнообразие медитаций. И мы смотрим, как тот или иной вид медитации, то или иное состояние сознания проявляется в физиологических реакциях", - пояснил руководитель проекта.
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Поставленное из России лабораторное оборудование уже введено в строй и после завершения проекта, рассчитанного на годы, останется в ведении его буддийских участников.
С российской стороны в проекте участвуют специалисты из Института мозга человека РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, Института медико-биологических проблем РАН.

Планы на будущее

"Когда вы идете сдавать экзамен, вы находитесь в одном состоянии сознания, рядом с любимым человеком – уже в другом, а в кресле космонавта – в третьем. Сегодня в мире большинство аварий и трагедий происходят за счет человеческого фактора. Например, у космонавтов – от монотонии, когда человек просто "засыпает" в рутине. Сделать контролируемым изменение состояния сознания, концентрацию или расслабление, очень трудно. Попробуйте-ка вызвать в себе состояние, будто вы рядом с любимым, или – находясь в этой ситуации реально - захотите ли вы, чтобы на вас вешали электроды? Поэтому часто единственным вариантом измененного состояния сознания, который мы могли изучать, были роды. Теперь открыты новые возможности", - рассказывает Медведев.
Уже в декабре 2019 года в рамках научного проекта российские ученые планируют ввести в строй второй лабораторный центр, объединяющий еще четыре буддийских монастыря (в центральной Индии): Дрепунг Гоманг, Дрепунг Лоселинг, Ганден Джанце и Ганден Шарце. А в будущем возможно открытие и третьего центра – на севере Индии.
© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой. Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
© Фото : Елена Кокурина/ Фонд имени академика Н.П.Бехтеревой.
Буддийские монахи в открытом российскими учеными Центре исследований медитации и измененных состояний сознания в Индии
"Претворяется в жизнь намерение Его Святейшества Далай-ламы способствовать сотрудничеству представителей буддийской и современной западной науки, которое неизбежно выльется в совместные исследования в разных областях. Убежден, что в недалеком будущем мы увидим блестящие результаты совместной работы", - заключил представитель Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Предыстория

Первая в истории концептуальная встреча российских ученых с буддийскими коллегами во главе с Далай-ламой прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена обсуждению именно природы сознания. А уже в 2018 году в Дхарамсале, где расположена резиденция духовного лидера буддистов, состоялась вторая встреча. Обе стороны решили продолжить диалог и развивать сотрудничество в будущем.
С российской стороны в состоявшихся научных дискуссиях принимали участие такие известные специалисты как академик Святослав Медведев, доктор биологических и филологических наук нейролингвист Татьяна Черниговская, член-корреспондент РАН и РАМН нейробиолог Константин Анохин, руководитель Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН, академик Николай Янковский, профессор МГУ, заведующий лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов Александр Каплан.
Организаторами диалога российских и буддийских ученых выступили Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.
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