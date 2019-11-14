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РИА Новости

Стало известно, как ухаживала за кожей Мэрилин Монро

03:36 14.11.2019
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CC0 / Bert Parry / Мэрилин Монро
Мэрилин Монро
CC0 / Bert Parry /
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Американская актриса Рене Тейлор во время празднования 50-летия Института театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке рассказала о том, как Мэрилин Монро ухаживала за кожей, сообщает Page Six.

"Однажды мы с Мэрилин Монро встретились на занятии у Ли Страсберга. У нее была самая ослепительная кожа, которую я когда-либо видела. Мне просто необходимо было спросить, как она этого добивается. Мэрилин ответила: "Каждое утро я натираю тело вазелином, а после три часа лежу в горячей ванне. Это придает моей коже такое сияние". После я попробовала повторить ее способ, и чуть не утонула", — поделилась воспоминаниями Тейлор.

У знаменитого преподавателя актерского мастерства Ли Страсберга занимались Марлон Брандо, Джек Николсон, Дастин Хоффман и другие известные голливудские актеры.
Многие из них, включая Рене Тейлор, были номинированы или становились лауреатами премии "Оскар" и других престижных наград.
На праздновании Института театра и кино также присутствовал Алек Болдуин, Марло Томас, Эллен Берстин и другие.
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