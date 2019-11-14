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РИА Новости

"Было страшно, умирали в вагонах". Как депортированным возвращали родину

08:00 14.11.2019 (обновлено: 13:19 14.11.2019)
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время дискуссии с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым о роли прессы в перестройке и гласности
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время дискуссии с народным артистом СССР Михаилом Ульяновым о роли прессы в перестройке и гласности
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад Верховный Совет СССР утвердил декларацию о незаконности всех актов против депортированных народов. Документ послужил основой закона о реабилитации репрессированных. Сотни тысяч немцев, чеченцев, ингушей, корейцев, греков, турок-месхетинцев, крымских татар восстановили в правах. Как это было, вспоминает РИА Новости.

Перестройка истории

Пик перестройки — политических и экономических реформ Михаила Горбачева — пришелся на 1989 год. Провозглашенный советским генсеком курс на гласность и демократизацию потребовал не только корректировки планов на будущее, но и пересмотра прошлого.
В газетах и на телевидении открыто заговорили о сталинских репрессиях и депортации целых народов, начавшейся в середине тридцатых годов. Зазвучали призывы реабилитировать граждан, которых принудительно переселили, в основном в Среднюю Азию.
Власти пытались сосредоточиться на экономических реформах и первое время не придавали значения набирающей обороты дискуссии о депортированных. Но вспыхнувшие в советских республиках конфликты на этнической почве заставили Верховный Совет СССР реагировать.
Весной 1989 года спор между абхазами и грузинами о статусе национальной автономии внутри Грузинской ССР обернулся массовыми беспорядками.
Летом в Ферганской долине произошли столкновения между узбеками и турками-месхетинцами — более сотни жертв. Турки-месхетинцы, исторически проживавшие в Грузии, но депортированные в 1944 году в Узбекистан и Киргизию, призывали власти к ответу.
Обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией, Прибалтийские республики настойчиво добивались независимости. Игнорировать национальную проблему уже было невозможно.
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Историческая декларация

Вопрос реабилитации репрессированных народов был в центре внимания на специально созванном в сентябре пленуме ЦК КПСС о национальной политике в СССР. Собравшиеся вначале пытались решить, как не допустить дальнейших этнических конфликтов. Однако вскоре дискуссия переросла в поиски виновных.
"Пахнет всеобщим распадом", — отметил тогда один из членов политбюро ЦК, глава советского правительства Николай Рыжков.
Но четырнадцатого ноября 1989 года депутаты Верховного Совета СССР приняли Декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав". Как считают опрошенные РИА Новости представители переживших депортацию народов, это стало первым шагом к восстановлению исторической справедливости.
Возложение цветов перед Домом правительства Грузинской ССР в память о погибших в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года во время антисоветского митинга в Тбилиси, руководимого 3виадом Гамсахурдиа, Мерабом Костава, Ираклием Церетели, Георгием Чантури
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Анастас Захарович, или просто дед Толя

Дискуссии шли во Дворце съездов до конца года. А весной 1990-го депутаты Верховного Совета начали готовить закон о реабилитации репрессированных народов. Он был принят еще через год: в апреле 1991-го. Право людей вернуться на историческую родину и требовать от государства возмещения причиненного ущерба было официально признано.
В тот год Анастасу Амиропуло исполнилось шестьдесят лет. Почти всю сознательную жизнь он провел в депортации. "Мой дед родился в Феодосии в 1929 году. Он этнический грек. Долгое время я не знал, что всю его семью выслали из Крыма. Все знакомые звали деда Толя, а потом я вдруг узнал, что он Анастас Захарович. Опасаясь новых репрессий, люди боялись даже называть свои подлинные имена", — рассказывает РИА Новости внук пострадавшего Альберт Зульхарнеев.
Депортация греков началась в 1944 году. Советские власти толком не объяснили, за что этот народ решили выселить с полуострова. Ходили слухи, что греков, как и крымских татар, Сталин заподозрил в связях с нацистами. Кроме того, по воспоминаниям собеседников РИА Новости, греки отказывались называть себя атеистами. Многие представители этого этноса долгое время не хотели получать советские паспорта, что могло быть истолковано как предательство.
© Фото из личного архиваСемья Анастаса Амиропуло
Семья Анастаса Амиропуло
© Фото из личного архива
Семья Анастаса Амиропуло
"Спокойная жизнь деда закончилась в 1941-м. Сначала была немецко-румынская оккупация Крыма. Дед был похож на еврея. За это ему не раз доставалось от фашистов. Когда советские войска освободили полуостров в 1944 году, крымских татар, а заодно и греков, армян и болгар обвинили в сотрудничестве с фашистами. Началась депортация", — говорит Зульхарнеев.
На сборы семье Анастаса Амиропуло дали два дня, а после в товарных вагонах отправили в Узбекистан. Дорога было очень сложной, и до конца жизни "дед Толя" с ужасом вспоминал те дни.
"На глазах у 15-летнего подростка в вагонах умирали люди. Трупы выбрасывали прямо по ходу движения. Еды практически не было. Незадолго до смерти он написал мне и моему брату письмо. Там были такие слова: "Лучше жить бедно, но честно и не слышать скрипа колес ночью", — вспоминает внук.
В Средней Азии Амиропуло провел несколько лет, но навсегда сохранил чувство благодарности к местным жителям. "Узбеки приняли их. Делились последним. Хотя это могло грозить и им серьезными последствиями", — отмечает Зульхарнеев.
© Фото из личного архиваАнастас Амиропуло
Анастас Амиропуло
© Фото из личного архива
Анастас Амиропуло
Некоторых родственников Амиропуло депортировали на Урал. Поэтому как только в 1946 году отношение к изгнанным с полуострова смягчилось и они получили право перемещаться по стране (главное, не возвращаться в Крым), Анастас отправился искать родных.
"Дед приехал в Нижний Тагил, где осела его родня. Там и остался. Скрыл настоящую фамилию. Был призван в армию и, говорил, что даже попал в кремлевские войска, но там выяснилось, что он грек, и попал в тюрьму. Потом он вернулся на Урал. Женился. Устроился работать водителем. Дед жил под жестким контролем, должен был регулярно отмечаться в комендатуре", — рассказывает Зульхарнеев.
После смерти Сталина в 1953 году началась реабилитация жертв репрессий. Контроль за сосланными на чужбину несколько ослаб. Однако право вернуться на историческую родину получили не все.
Анастас Амиропуло привык к жизни на Урале, стал уважаемым работником автоцеха Нижнетагильского металлургического комбината, но все время мечтал хотя бы раз побывать в Крыму.
"В конце пятидесятых дед вместе с женой поехал в Феодосию. Всю дорогу был в приподнятом настроении. Ожидал, что встретит на родине много друзей и знакомых, сходит на кладбище к родным. Но все обернулось иначе", — рассказывает внук.
Прямо с вокзала Анастас отправился в отчий дом. Но там уже жили новые хозяева. Амиропуло попытался рассказать свою историю, но новые обитатели отказались пускать его даже на порог.
© Фото из личного архиваАнастас Амиропуло
Анастас Амиропуло
© Фото из личного архива
Анастас Амиропуло
"Дед был расстроен и собирался уходить, но вдруг из дома выскочила огромная собака. Она игриво завиляла хвостом, залаяла, а потом прыгнула на деда, приобняв его своим огромными лапами. Оказалось, что это Джульбарс — щенок, которого еще до депортации приютила семья деда. Собака стала единственным существом, узнавшим прежнего жильца", — делится трогательными подробностями Альберт Зульхарнеев.
Реабилитировали Анастаса Амиропуло только в начале девяностых, когда был принят соответствующий закон.
"Дед всегда и везде был лучшим. Лучший работник, затейник и балагур. Но у него никогда не было никаких государственных наград. Сначала — как греку — ему не полагалось, потом он сам отказывался. Лишь однажды по настоянию бабушки он согласился сфотографироваться у заводского Красного знамени", — рассказывает внук.
По воспоминаниям Зульхарнеева, дед с воодушевлением воспринял перемены в стране. "Вся его жизнь прошла в условиях произвола. И только на пенсии он получил документ о реабилитации, который как бы подтверждал, что поиски справедливости длиной в жизнь не были напрасными", — заключает он.
© Фото из личного архиваАнастас Амиропуло
Анастас Амиропуло
© Фото из личного архива
Анастас Амиропуло

"Всевышний был к нам милостив. Мы выжили"

Депортация чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию началась зимой 1944-го. Причины принудительного переселения были все те же: жители Чечено-Ингушской АССР якобы сотрудничали с немецкими оккупантами и занимались антисоветской деятельностью.
По разным оценкам, от пятисот до семисот тысяч вайнахов были принудительно выселены с родных земель. При этом во время депортации погибли до ста тысяч чеченцев и двадцать три тысячи ингушей. Многие отказывались подчиняться приказу о сборах и сбегали в горы. Однако силы были неравны. Переселение состоялось.
Ингушке Пятимат Евлоевой было восемь лет, но она отчетливо помнит день, когда ее семью заставили покинуть родной дом.
"Нас было четыре сестры. Я предпоследняя. Жили мы с отцом. Мать умерла, а папа отказывался жениться второй раз. Работал он почтальоном. Тянул нас всех. Однажды жителей села созвали на площадь и приказали собирать вещи. Отца предупредили, что путь будет долгим, и посоветовали взять больше еды. Помню, перед отъездом мы помогали ему резать гусей", — рассказывает РИА Новости Евлоева.
© Фото : из личного архива Пятимат ЕвлоевойПятимат Евлоева
Пятимат Евлоева
© Фото : из личного архива Пятимат Евлоевой
Пятимат Евлоева
Дорога в Среднюю Азию оказалась действительно сложной. Но отец все время заботился о дочерях и следил, чтобы они были сыты.
"На остановках папа бежал к паровозу. Там можно было хоть как-то поджарить гуся. Мы с сестрами очень боялись, что отец не успеет вернуться в вагон, — паровозы все время меняли", — вспоминает Евлоева.
В дороге отец девочек — Мухтар Евлоев — сильно заболел. "По ночам у него был сильный жар. Но даже в полубреду он спрашивал, сколько нас, все ли сыты. Мы вчетвером лежали на верхней полке и отвечали, что все хорошо", — рассказывает женщина.
Добравшись до Казахстана, они разместились в бараке, и отец, оставаясь больным, продолжал заботиться о детях.
"Как-то ночью я спустилась к папе, он крепко спал. Я заснула рядом. Так проспала до утра. Оказалось, что отец был уже мертв. Нас выставили на улицу. Одна из сестер нашла в поле какой-то кусок фанеры, и под ним мы переночевали. Потом старшую забрали в колхоз, а нас отдали в детдом", — говорит она.
В какой-то момент младшую из девочек уже собрались удочерить, но в Казахстан прибыл их дядя и всех забрал к себе.
"Всевышний был к нам милостив. Мы выжили. Я очень радовалась, когда мы, наконец, вернулись на родину", — не унывает Пятимат Евлоева, недавно отметившая 86-й день рождения.
CC BY-SA 4.0 / Алжана Сатиханова / Митинг чеченцев Ауха (23 февраль 2017 год)Митинг жителей Ауха, посвященный годовщине депортации, Чечня. 23 февраля 2017 года
Митинг жителей Ауха, посвященный годовщине депортации, Чечня. 23 февраля 2017 года
CC BY-SA 4.0 / Алжана Сатиханова / Митинг чеченцев Ауха (23 февраль 2017 год)
Митинг жителей Ауха, посвященный годовщине депортации, Чечня. 23 февраля 2017 года

История как у всех

Ингуш Джамбулат Богатырев неохотно говорит про жизнь родных в депортации. Он считает, что история его семьи мало чем отличается от сотен других. "Депортация и жизнь вдали от родины было одинаково невыносимы для всех", — говорит РИА Новости Богатырев.
Его дед Хамзат Богатырев в 1937 году, заняв денег, купил в городе Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) дом в кредит. А в 1941-м его призвали на фронт. Через год солдат получил ранение и вернулся домой. В 1944 году расплатился с долгами, но началась депортация, и его заставили отдать все имущество.
"Сотрудники НКВД вломились в дом ночью 23 февраля. Но на непрошеных гостей набросилась сторожевая овчарка. Она сильно покусала командира. Подчиненные попытались застрелить пса, но опасались попасть в начальника. В отместку избили деда до полусмерти. Всю дорогу до Казахстана он лежал больной. Но выжил", — рассказывает внук Джамбулат.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоСтенд с фотографиями жертв репрессий в выставочном зале Мемориального комплекса Хоэншёнхаузен
Стенд с фотографиями жертв репрессий в выставочном зале мемориального комплекса Хоэншёнхаузен
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Стенд с фотографиями жертв репрессий в выставочном зале Мемориального комплекса Хоэншёнхаузен
В Средней Азии семья Хамзата прожила до 1957 года. После отмены сталинского указа о депортации Богатыревы вернулись на родину. Как и в случае с Анастасом Амиропуло, дом был занят новыми хозяевами. "Через год дед умер от переживаний. Сердце не выдержало", — рассказывает Джамбулат.
И, помолчав, добавляет: "Вот вкратце и вся история депортации, если не считать всех погибших, лишенных крова — а главное родины, — простых людей".
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Михаил ГорбачевИнгушетияУзбекистанЧечняВладикавказНиколай РыжковАрменияГрузияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Похоже кое-кто из проперестроечных политиканов хочет проделать потрясающий по витруозности финт ушами: свалить горбачевский и иже с ним развал СССР за счет ослабления центра и неразумной национальной политики - на Сталина! Который в преддверии войны достаточно, кстати, аккуратно переселял народы, в чьей лояльности сомневался. И большинству из них, кстати, обеспечил победой жизнь, развитие и процветание.
14 ноября, 09:21
Anna Lomako
46000012
Очередное подтверждение, что КПСС полностью было деморализованы и не понимало , что надо делать, что именно КПСС виновно в этом развале. А бестолковостью легко воспользовались западные спецслужбы. Расплодив разного рода диссидентов. Горбачев виноват в первую очередь.
14 ноября, 10:10
Rog Guka
2100000
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