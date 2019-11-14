Лжецы, грешники и ангелы Чарли. Лучшее кино недели

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Андрей Кончаловский показывает свою версию того, как Микеланджело Буонарроти искал божественное начало в искусстве. Кристен Стюарт становится "Ангелом Чарли". Хелен Миррен разоблачает мошенника Иэна МакКеллена в триллере "Хороший лжец". А Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл попытаются опередить "Феррари". О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Грех гения

Новый фильм Андрея Кончаловского "Грех" — о нескольких моментах из жизни Микеланджело Буонарроти. Режиссер пытается разобраться в уникальности человека эпохи Возрождения, показать грани таланта знаменитого мастера и его муки творчества.

"Героем фильма может быть сапожник или великий гений, но он должен стать нам близким из-за того, что мы видим его слабости, его пристрастия, его ожесточение. Он должен стать нам близким, потому что мы сами испытываем те же страсти и гонимся за той же мечтой", — приводят слова режиссера прокатчики.

Ватикан. Микеланджело завершил роспись Сикстинской капеллы. Его заказчик, глава семейства Делла Ровере и по совместительству папа Римский Юлий II, умирает, на Святой престол восходит Медичи, представитель противоборствующего клана.

© WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Грех" 1 из 4 Кадр из фильма "Грех" © WDSSPR (2019) © WDSSPR Кадр из фильма "Грех" 2 из 4 Кадр из фильма "Грех" © WDSSPR © WDSSPR Сцена из фильма "Грех" 3 из 4 Сцена из фильма "Грех" © WDSSPR © WDSSPR Фрагмент фильма "Грех" 4 из 4 Фрагмент фильма "Грех" © WDSSPR 1 из 4 Кадр из фильма "Грех" © WDSSPR (2019) 2 из 4 Кадр из фильма "Грех" © WDSSPR 3 из 4 Сцена из фильма "Грех" © WDSSPR 4 из 4 Фрагмент фильма "Грех" © WDSSPR

Микеланджело работает над гробницей скончавшегося Юлия II, но новый папа Лев X просит скульптора создать фасад базилики Сан-Лоренцо.

Мастер оказывается втянутым в борьбу между самыми могущественными семьями Италии. Чтобы сохранить статус и заказы, ему приходится лгать, плести интриги и идти на уловки.

Кончаловский в фильме рассуждает и на другие темы: отношения художника и власти, место творца в социальной иерархии, а также — что можно считать настоящим искусством.

"Грех" — двухчасовая притча о "маленьком человеке" в Средневековье, история о талантливом мастере, который постоянно сомневается в себе, своих работах. О том, кто, преклоняясь перед личностью Данте, пытается соответствовать высоким идеалам и найти божественное в искусстве. Но самое интересное — все страсти и переживания знаменитого итальянца актуальны и сейчас.

Новые ангелы старого Чарли

© WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Ангелы Чарли" 1 из 2 Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © WDSSPR (2019) © WDSSPR (2019) Фото со съемок фильма "Ангелы Чарли" 2 из 2 Фото со съемок фильма "Ангелы Чарли" © WDSSPR (2019) 1 из 2 Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © WDSSPR (2019) 2 из 2 Фото со съемок фильма "Ангелы Чарли" © WDSSPR (2019)

На волне тренда women power, популярности перезапуска франшиз, в прокат выходят новые "Ангелы Чарли" про трех женщин, работающих на частное детективное агентство Чарли Таусенда.

Впервые этот сюжет был показан зрителям в виде пяти сезонов сериала в конце 1970-х годов. Затем последовала реинкарнация — два фильма в начале 2000-х: главных героинь сыграли Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Этого нынешним создателям показалось мало, и они перезапустили франшизу. Режиссером стала Элизабет Бэнкс, "ангелами" — Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински.

© WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Ангелы Чарли" © WDSSPR (2019) Кадр из фильма "Ангелы Чарли"

По словам Бэнкс, картина — об обычных женщинах, способных на необычные поступки.

"Я хотела снять фильм, который не был бы чересчур серьезным, — приводят слова Бэнкс прокатчики. — Мне кажется, юмор — самая важная составляющая приключений "Ангелов Чарли". Хочется верить, что зрители посмеются от души во время просмотра картины".

Ученая Елена (Наоми Скотт) разработала систему экологически безопасного источника энергии "Калисто". Он может стать опасным оружием, если попадет не в те руки. Как оказывается, "не теми руками" становятся начальники исследовательницы. Девушка обращается в агентство "Таунсенд" и присоединяется к команде "Ангелов Чарли".

Зрителей ждут погони, перестрелки, трюки с маскировкой и драки — все, как и положено в динамичном боевике.

Мошенник и вдова

© New Line Cinema (2019) Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) Кадр из фильма "Хороший лжец"

Мошенник со стажем Рой Кортни (Иэн МакКеллен) знакомится в интернете со своей новой целью — недавно овдовевшей богачкой Бетти МакЛиш (Хелен Миррен). Банальный сюжет превращается в саспенс-триллер.

"Хороший лжец" — исследование темной стороны человеческой натуры, но при этом с долей черного юмора, — отмечает режиссер и продюсер Билл Кондон, чьи слова приводят прокатчики. — Это триллер в духе Хичкока, где переплетаются элементы детектива, криминальной и психологической драмы".

© New Line Cinema (2019) Кадр из фильма "Хороший лжец" 1 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) © New Line Cinema (2019) Иэн МакКеллен в фильме "Хороший лжец" 2 из 5 Иэн МакКеллен в фильме "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) © New Line Cinema (2019) Кадр из фильма "Хороший лжец" 3 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) © New Line Cinema (2019) Хелен Миррен в фильме "Хороший лжец" 4 из 5 Хелен Миррен в фильме "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) © New Line Cinema (2019) Кадр из фильма "Хороший лжец" 5 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) 1 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) 2 из 5 Иэн МакКеллен в фильме "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) 3 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) 4 из 5 Хелен Миррен в фильме "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019) 5 из 5 Кадр из фильма "Хороший лжец" © New Line Cinema (2019)

Поначалу кажется, что в характере Бетти больше радушия, чем здравого смысла, и что она покупается на приманку. Но постепенно, несмотря на уверенность Роя в своем мастерстве, у зрителя закрадываются подозрения, что она вовсе не та простушка, какой кажется.

Игра в кошки-мышки превращается в откровение о человеческих секретах и лжи, в которой они живут.

Автомобильные гонки

© 20th Century Fox, 2019 Сцена из картины "Ford против Ferrari" 1 из 4 Сцена из картины "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 © 20th Century Fox, 2019 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" 2 из 4 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 © 20th Century Fox, 2019 Кадр из фильм "Ford против Ferrari" 3 из 4 Кадр из фильм "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 © Фото : 20th Century Fox 2019 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" 4 из 4 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © Фото : 20th Century Fox 2019 1 из 4 Сцена из картины "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 2 из 4 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 3 из 4 Кадр из фильм "Ford против Ferrari" © 20th Century Fox, 2019 4 из 4 Кадр из фильма "Ford против Ferrari" © Фото : 20th Century Fox 2019

Мэтт Дэймон и Кристиан Бейл обгоняют ветер в спортивной драме "Ford против Ferrari", основанной на реальных событиях.

Гонки, ветер, скорость и кураж — главные герои картины про то, как американский автомобильный конструктор Кэрролл Шелби (Дэймон) и британский гонщик Кен Майлз (Бейл) создали новый спорткар, устроив революцию в автомире в середине 1960-х годов.

Генри Форд II (внук основателя компании) из-за убытков грозится закрыть свой завод, но перед этим решает посостязаться с "Феррари" на французской гонке "24 часа Ле-Мана". Для этого ему нужно сделать супермашину — достойного конкурента. С этой целью и привлекают Шелби с Майлзом.