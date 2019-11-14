Картина Клода Моне ушла с молотка почти за 28 миллионов долларов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Работу импрессиониста Клода Моне продали на аукционе Sotheby’s за 27,6 миллиона долларов анонимному покупателю по телефону, . Работу импрессиониста Клода Моне продали на аукционе Sotheby’s за 27,6 миллиона долларов анонимному покупателю по телефону, сообщает Artnews.

Общий объем продаж в сегменте импрессионизма и модернизма на Sotheby’s составил 209 миллионов долларов с процентами аукционного дома. В прошлом году он был на 100 миллионов долларов выше — 315,4 миллиона долларов.

Всего было продано 42 предмета. Стоимость 35 из них была выше одного миллиона долларов, четыре лота стоили больше десяти миллионов долларов, и только один был дороже 25 миллионов (картина Моне "Мост Чаринг-Кросс" 1903 года).

Изначально она оценивалась от 20 до 30 миллионов долларов.