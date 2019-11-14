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РИА Новости

Картина Клода Моне ушла с молотка почти за 28 миллионов долларов

05:11 14.11.2019
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© Sotheby'sКартина Моне "Мост Чаринг-Кросс", 1903 г.
Картина Моне Мост Чаринг-Кросс, 1903 г.
© Sotheby's
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Работу импрессиониста Клода Моне продали на аукционе Sotheby’s за 27,6 миллиона долларов анонимному покупателю по телефону, сообщает Artnews.
Общий объем продаж в сегменте импрессионизма и модернизма на Sotheby’s составил 209 миллионов долларов с процентами аукционного дома. В прошлом году он был на 100 миллионов долларов выше — 315,4 миллиона долларов.
Всего было продано 42 предмета. Стоимость 35 из них была выше одного миллиона долларов, четыре лота стоили больше десяти миллионов долларов, и только один был дороже 25 миллионов (картина Моне "Мост Чаринг-Кросс" 1903 года).
Изначально она оценивалась от 20 до 30 миллионов долларов.
Эксперты полагают, что продажа только одной картины за такую высокую сумму, отражает состояние арт-рынка. В прошлом году на ноябрьском аукционе Sotheby’s было продано семь работ на сумму более 20 миллионов долларов каждая.
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