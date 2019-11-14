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РИА Новости

Почему умершего по пути на допрос сибиряка обвинили в убийстве друга

08:00 14.11.2019
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© Фото из личного архиваДенис Пушкаренко
Денис Пушкаренко
© Фото из личного архива
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жительница Нижневартовска Анастасия Чайковская обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с жалобой на местных следователей, которые больше года не могут раскрыть убийство ее мужа — главы управляющей компании. Накануне по дороге на допрос скончался один из главных свидетелей по делу. Вдова уверяет, что на его теле были многочисленные гематомы, ссадины и ожоги. В обстоятельствах гибели двух человек разбиралось РИА Новости.

Пуля в черепе

Директор нижневартовской управляющей компании "МЖК-Ладья" Роман Чайковский пропал 9 июня 2018-го, когда вместе с приятелем отправился на рыбалку. Около десяти вечера он предупредил знакомого, что ему нужно ненадолго отлучиться, сел в "Ниву" и уехал.
Чайковского искали несколько месяцев — пока грибники не наткнулись в лесу на чьи-то останки. Экспертиза подтвердила: это пропавший коммерсант. В черепе обнаружили пулевое отверстие.
© Фото : СУ СКР по ХМАО-ЮгреРоман Чайковский
Роман Чайковский
© Фото : СУ СКР по ХМАО-Югре
Роман Чайковский
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Согласно одной из версий, с бизнесменом могли расправиться из-за профессиональной деятельности. Сразу появились свидетели: экс-заместитель убитого Денис Пушкаренко и директор клининговой компании, обслуживающей дома управляющей компании "Ладья", Аскар Лукманов.
Следователи неоднократно вызывали их на допросы, а в домах проводили обыски, однако серьезных улик не было. В конце октября вдова Чайковского Анастасия отправилась на прием к председателю СК Александру Бастрыкину.
Она пожаловалась, что с момента убийства прошло больше года, но в деле до сих пор нет подозреваемых. Бастрыкин ее выслушал и потребовал от сотрудников активизировать ход расследования, а о результатах доложить в течение двух недель.
Сидя в кабинете председателя СК России, Анастасия еще не знала, что накануне вечером один из ключевых свидетелей скончался при подозрительных обстоятельствах.
© Фото : Следственный комитет РоссииАнастасия Чайковская на приеме у Бастрыкина
Анастасия Чайковская на приеме у Бастрыкина
© Фото : Следственный комитет России
Анастасия Чайковская на приеме у Бастрыкина

Два задержания

По словам адвоката, Дениса Пушкаренко задержали 22 октября около 18:30. Его автомобиль блокировала ГАЗель, и люди в штатском усадили водителя в серебристую "Ладу".
"Накануне, 21 октября, пропал другой свидетель — Лукманов, — рассказывает РИА Новости адвокат Хамзат Израилов. — Аскар успел сообщить, что его везут на допрос к следователю в Сургут, однако там заявили, что гражданин с такой фамилией к ним не поступал. Позже мы все же нашли его в изоляторе временного содержания. Следовательно, когда исчез Пушкаренко, мы резонно предположили, что его тоже могли задержать. Однако полиция этот факт отрицала. Они все подтвердили только после того, как мы предъявили им видеозапись задержания".
Пушкаренко тоже вскоре нашелся. Только не в Сургуте, а в Мегионе, и не в ИВС, а в морге, куда, по словам адвоката, его привезли вскоре после задержания.
"Следователь позвонил мне лишь 24 октября, — поясняет вдова Дениса Ирина. — Сообщил, что муж умер от остановки сердца, попросил подъехать, чтобы подписать бумаги. Разумеется, я захотела опознать супруга и потребовала показать тело. Но сотрудник СК ответил, что в этом нет необходимости, так как при себе у покойного был паспорт".
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Труп мужа Ирине показали только после того, как в морг приехали адвокат и его помощник, однако, по словам вдовы, категорически запретили фотографировать и снимать на видео. При этом, как уверяет адвокат Хамзатов, по закону запрещать родственникам проводить фото- и видеосъемку никто не имеет права.
"Вскоре в здании морга появились человек пять в штатском, у нас попытались выхватить мобильник, — добавляет адвокат. — Мы, в свою очередь, вызвали полицейских, чтобы те им помешали. В конечном итоге все необходимые фотографии мы все же сделали".
В среду, 13 ноября, Ирина, Лукманов и их защитник приехали в Москву — тоже на прием к Бастрыкину. Они намерены просить председателя СК проверить действия сотрудников полиции, задержавших Пушкаренко, а также следователей, занимающихся убийством Чайковского.
"Муж не пил и не курил, поддерживал хорошую физическую форму и никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, — отметила вдова. — Я не думаю, что он скончался из-за внезапной остановки сердца. Но точную причину смерти нам пообещали сообщить лишь через месяц".
Добавим, что в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу РИА Новости заявили, что расследование убийства Чайковского продолжается. Оперативно прокомментировать по телефону гибель Пушкаренко помощник руководителя отказалась, попросив прислать официальный запрос. Аналогичный ответ РИА Новости получили и в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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Обрез и пистолет

По словам адвоката, сразу после смерти Пушкаренко его статус поменялся со свидетеля на главного обвиняемого в убийстве экс-компаньона. Поводом к этому послужили показания Лукманова, которые он дал во время допроса, продолжавшегося более 12 часов. Впрочем, позже Аскар заявил, что оговорил Дениса под давлением сотрудников правоохранительных органов, и от показаний отказался. Сам Лукманов переведен в статус подозреваемого.
"В квартире Пушкаренко следователи провели еще один обыск и обнаружили пакет с обрезом и пистолетом для стрельбы шумовыми зарядами, — добавляет адвокат. — При этом после смерти мужа Ирина не жила тут уже несколько дней. А ключи Дениса все это время находились у следователя. Мы до сих пор не знаем, что это было за оружие и из него ли застрелили Чайковского".
Израилов уверяет, что видимых мотивов для убийства главы УК у Пушкаренко не было. Во-первых, на тот момент он не был его заместителем, не владел долей в управляющей компании и не мог претендовать на место руководителя или акционера.
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Кроме того, Денис основал собственную клининговую компанию и наряду с фирмой Лукманова обслуживал дома, находящиеся в ведении "МЖК-Ладья". После гибели Чайковского новый директор заключил договор с другой организацией, лишив тем самым Пушкаренко выгодного контракта. Он продолжил выполнять прежнюю работу, но уже в качестве субподрядчика, потеряв в деньгах.
При этом оба бывших коллеги поддерживали приятельские отношения. Денис с супругой был на свадьбе Чайковского, встречался с ним в свободное от работы время.
"Не исключено, что сейчас Пушкаренко хотят сделать крайним, — предполагает адвокат. — Тем более после того, как дело дошло до Бастрыкина. Ведь повесить убийство на мертвого человека проще всего".
Так это или нет, предстоит выяснить следователям. Вполне возможно, что в скором времени материалы уголовного дела могут передать в Центральный аппарат СК России.
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ЛадаГруппа ГАЗСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваНижневартовскМегионПроисшествия
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