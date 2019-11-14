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Религия и мировоззрение
2019-11-14T11:51Z
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РИА Новости

"Свастика тут — не редкость". Тысячи евреев в Литве заявили об угрозе

08:00 14.11.2019 (обновлено: 11:51 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Еврейская община Литвы — одного из традиционных центров иудаизма — бьет тревогу. В стране резко усилился антисемитизм, и теперь верующие добиваются ужесточения уголовного законодательства по отношению к ксенофобии. Корреспондент РИА Новости разбирался, услышат ли эти призывы о помощи.

Рождество и свастика

Одна из главных достопримечательностей Каунаса — Ковенская крепость из десяти фортов, возведенная в начале XX века царской армией. В 1940 году здесь был пункт временного содержания заключенных ГУЛАГа, а год спустя с приходом фашистов — еврейское гетто и лагерь смерти.
В девятом форте гитлеровцы убили больше всего людей — 80 тысяч. Сейчас на его месте —мемориал, чего не скажешь о других постройках. А там тоже погибали тысячи узников гетто. В седьмом форте, где были умучены свыше восьми тысяч евреев, два года назад проходили учения войск НАТО. В грядущем же декабре, судя по афишам, планируется провести рождественский праздник для детей.
CC0 / Public domain / 7-й форт Ковенской крепости в Каунасе
7-й форт Ковенской крепости в Каунасе
CC0 / Public domain /
7-й форт Ковенской крепости в Каунасе
Однако возмущение литовской еврейской общины разбивается о молчание властей, проигнорировавших в частности протесты по поводу установки мемориальной доски в честь Йонаса Норейки — одного из организаторов геноцида евреев в годы Второй мировой войны.
Ситуация настолько накалилась, что в августе объединение верующих было вынуждено закрыть синагогу в Вильнюсе из-за обилия писем и звонков с угрозами.
"В условиях растущей напряженности ни вильнюсская синагога, ни вся литовская община не имеют средств для обеспечения безопасности людей, которые приходят молиться, включая жертв нацистов и их семьи", — сообщили тогда представители религиозной группы.
А в конце октября местные евреи и вовсе призвали пересмотреть законодательство: действующие акты в борьбе с антисемитизмом неэффективны.
"В Англии антисемитизм выделен в отдельную статью Уголовного кодекса. Я не знаю, пишет ли кто-нибудь в Литве надписи против татар. А нарисованная на стенах свастика — не редкость. Этот символ напоминает о холокосте, когда община была уничтожена. Очевидно, стоит озаботиться именно этими преступлениями. Если антисемиты демонстрируют нам такое исключительное внимание, то, возможно, государство тоже должно его продемонстрировать", — заявила председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

"Дальше — новый холокост?"

Власти пообещали разобраться с проблемой антисемитизма, однако дальше слов дело, по всей видимости, не пошло. За последние пару месяцев в Литве произошли три громких случая. В сентябре возле здания вильнюсской синагоги неизвестные изобразили на тротуаре свастику, насыпав земли из опрокинутого контейнера с цветами. Четвертого октября в Шяуляе на севере страны осквернили памятник меценату Хаиму Френкелю. А спустя восемь дней в центре Вильнюса вандалы оставили антисемитский знак на одном из рисунков арт-проекта Sienos prisimena ("Стены помнят"), посвященного истории Еврейской общины Литвы.
"Если сегодня расписывают стены, то что будет дальше? Завтра не возьмут еврейского ребенка в детский сад или школу. Послезавтра нельзя будет пройти по улице в ермолке. Ну а чем все может кончиться, вы знаете", — намекает на страшные времена холокоста жительница Вильнюса Анна Фрайберг.
До войны Литва была одним из крупнейших центров еврейской культуры. Здесь жил особо почитаемый во всем иудейском мире раввин Элияху бен Шломо Залман. За вклад в развитие иудейского богословия верующие прозвали его Виленским гаоном — "гением из Вильно".
К началу фашистской оккупации в 1941 году в республике проживали примерно 260 тысяч евреев. В результате массового истребления их осталось не более пятидесяти тысяч. Причем в убийствах и зверских издевательствах участвовали не только немецкие солдаты, но и местные коллаборационисты.
Правда, сейчас власти Литвы стараются замять эту неприятную тему. Показательным стал пример писательницы Руты Ванагайте: ее книгу "Свои" с фактами участия литовцев в расправах объявили "угрозой национальной безопасности", а нераскупленный тираж — 27 тысяч экземпляров — изъяли из продажи.
"Жаль, что Литва за 28 лет независимости оказалась не готова ни к свободе, ни к демократии, ни к правде. Обидно, что любую книгу, которую я напишу, теперь никто не решится издать. Мне объяснили, что мои ценности расходятся с общепринятыми", — заявила автор, выступая в Европарламенте в прошлом году.
История с Ванагайте наделала много шума, но толком ничего не изменила. Тема холокоста вызывает горячие споры в литовском обществе и служит одной из причин антисемитских выходок.
© Фото : пресс-служба Совета раввинов ЕвропыЛитовская писательница Рута Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
Литовская писательница Рита Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе
© Фото : пресс-служба Совета раввинов Европы
Литовская писательница Рута Ванагайте во время вручения премии Совета раввинов Европы в Брюсселе

Бегство

Участившиеся проявления ксенофобии стали причиной бегства евреев из Литвы. Сейчас в этом некогда крупном центре иудаизма проживает в общей сложности менее четырех тысяч евреев. И их число постоянно сокращается.
Раввин Шимшон Изаксон ранее возглавлял еврейскую общину Вильнюса. Однако в прошлом году покинул страну. Говорит, Литва — не то место, где его единоверцам комфортно.
"Однажды я отводил детей в сад, — и на улице один из прохожих приветствовал меня словами "хайль Гитлер!" А как-то в центре Вильнюса ко мне подошел мужчина и спросил, зачем я, еврей, "их бога убил", — поделился раввин случаями из жизни с РИА Новости.
С антисемитизмом, по словам Изаксона, евреи сталкиваются не только на улицах, но и в стенах университетов.
"Один из учеников, которому я давал уроки Торы, услышал на лекции в вузе, как профессор приводил аргументы, поощрявшие историческую ненависть к евреям. А потом и вовсе подвел к тому, что холокост имел якобы объективные причины. Другой же мой ученик постоянно сталкивался с фразами типа "правильно делали, что убивали", "жалко, не всех евреев добили", — отмечает он.
© Фото : из личного архиваРаввин Шимшон Изаксон
Раввин Шимшон Изаксон
© Фото : из личного архива
Раввин Шимшон Изаксон
Ситуация с положением евреев вызвала недовольство нынешнего ближайшего союзника Литвы — Вашингтона. Спецпосланник Госдепа США Черри Дэниэлс осудила проявления отрицания холокоста и героизацию его творцов.
"Почитание тех, чьи действия привели непосредственно к преследованиям и убийствам тысяч ни в чем не повинных людей во время холокоста, порождает раскол, позволяющий распространять дезинформацию. Это пропагандирует антисемитизм, подрывая международную репутацию Литвы. Даже больше, это лишает чести сразу всех подлинных героев, которые действительно являют собой пример смелости духа", — заявила Дэниэлс на своей странице в Twitter.
С аналогичными заявлениями постоянно выступают и в Старом Свете. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт обращает внимание на общую для стран восточной части континента тенденцию к пересмотру истории холокоста и участия в нем своих граждан. Но Литва выделяется даже на фоне этой тенденции: ее власти жестко преследуют выступающих за сохранение исторической правды.
"Несмотря на позитивные законопроекты, принятые как в Литве, так и в Евросоюзе (например, запрет отрицания холокоста или возмещение ущерба его жертвам), по факту антисемитские настроения и число хулиганских выпадов только растут", — подчеркивает в беседе с РИА Новости Гольдшмидт.
А все это ведет к массовому исходу евреев из стран, где они исторически проживали. Литва не исключение: просьбы местной общины о помощи остаются без ответа.
Иудаизм
2 мая, 08:00Религия и мировоззрение
"Европа на грани". Ученые рассказали об антисемитизме в мире
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Религия и мировоззрениеРута ВанагайтеПинхас ГольдшмидтАналитика - Религия и мировоззрениеЕвропейский парламентНАТОЕвросоюзМоскваВильнюсСШАВ мире
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