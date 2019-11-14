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ЯсноПонятно
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2019-11-14T13:05Z
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РИА Новости

Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"

13:00 14.11.2019 (обновлено: 13:05 14.11.2019)
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ЯсноПонятно
Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"
Вчера, 13:00
Глядя на профили с миллионами подписчиков, невольно задумаешься: может, тоже публиковать красивые фотографии, делиться своим мнением и наблюдать, как растет аудитория? А ещё жить без выходных, нести груз ответственности и ходить к психологу, чтобы справиться с критикой. Каждый ли может стать блогером? Разбираемся вместе с Сашей Митрошиной.
Эпизод подготовлен в партнерстве с крупнейшим книжным рекомендательным сервисом LiveLib.
Сколько должно быть подписчиков, чтобы считать себя блогером? Можно ли знать заранее, какой контент вызовет эмоцию у аудитории и "выстрелит"? Нужно ли искусственно подстраиваться под подписчиков, угадывать их мнение и интерес? Существуют ли универсальные советы, как стать успешным блогером? И почему они столько зарабатывают, если просто рассказывают про свою жизнь?
Ваня и Ксюша задают неудобные вопросы блогеру Саше Митрошиной, автору-номинанту премии "Выбор читателей" портала LiveLib. В список номинантов премии традиционно попадают издания с самым высоким рейтингом по итогам года, а лучшую книгу года выбирает не экспертное жюри, а читатели. Присоединиться к голосованию можно с 6 ноября по 19 декабря на странице премии.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Энтони Родд
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