Слава, деньги, психолог. Блогер-миллионник Саша Митрошина в "ЯсноПонятно"

Сколько должно быть подписчиков, чтобы считать себя блогером? Можно ли знать заранее, какой контент вызовет эмоцию у аудитории и "выстрелит"? Нужно ли искусственно подстраиваться под подписчиков, угадывать их мнение и интерес? Существуют ли универсальные советы, как стать успешным блогером? И почему они столько зарабатывают, если просто рассказывают про свою жизнь?