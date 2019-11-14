Ужасный бразилец Болсонару, который тоже любит БРИКС

Саммит лидеров стран БРИКС в Бразилии под угрозой, потому что в этой стране власть с минувшего января поменялась, и БРИКС может вообще потерять первую букву названия, останутся только Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Такова была довольно типичная реакция многих на информацию о том, что как раз Бразилия оказалась в 2019 году председателем БРИКС — то есть организатором всех мероприятий саммита.

Действительно, Жаир Болсонару — типичный латиноамериканский правый деятель, он не любит латиноамериканских левых (типа тех, кто руководит Венесуэлой), он ужасный и скандальный "трампист" по стилю поведения, он в хороших отношениях с самим Дональдом Трампом… Трамп же находится в состоянии торговой войны с Китаем и в непонятных отношениях с Россией. А прежние бразильские правительства — те, которые очень активно продвигали идею БРИКС, — они были левые.

Но произошло ровно противоположное. Именно бразильское председательство оказалось рекордсменом эффективности по подготовке саммита 13-14 ноября (а в истории БРИКС саммиты бывали разные). Посмотрите видео с проходившего в МИА "Россия сегодня" круглого стола на эту тему — а там выступали люди, непосредственно связанные с подготовкой саммита. Разговор начинается с этого: кто-то думал, что новая власть сорвет саммит, а оказалось — все наоборот.

Вообще-то, приход к власти "латиноамериканского трамписта" Болсонару — один из симптомов того, что мир переустанавливается заново самым неожиданным образом, и разбираться в смысле происходящего можно и нужно весьма и весьма серьезно, отказываясь от прежних иллюзий. Кто сегодня правый, кто альтернативный правый, кто левый? Допустим, в России симпатии к латиноамериканским Че Геварам разных оттенков — это наследственное, от советской эпохи. Но сама-то Россия — она какая: правая, левая или сочетает немыслимым для западника образом обе идеологии?

А Китай — как бы там ни называлась правящая партия — это общество левое или, скорее, правое? А как быть с Индией, где в 2014 году сменились не просто правящая партия и кабинет, а эпоха — и к власти пришел Нарендра Моди, которого тоже называют Трампом, только индийским? Кстати, и в Южной Африке за годы существования БРИКС много чего случилось. А БРИКС живет и нравится всем новым его лидерам.

Перед нами, конечно, своеобразный феномен: объединение, задуманное и созданное в одной эпохе, оказалось еще более актуальным для другой. Такого рода проекты неизбежно начинаются со встреч высших лидеров и разговора об общих принципах. Они были такие: международная система управления была создана под прежний мир и его прежних хозяев, и вот мир меняется, растут новые державы, но никто не спешит их включить в число ключевых акционеров. Это надо аккуратно поменять.

Конечно, в самой идее был элемент конфронтации со слабеющими прежними хозяевами мира — с США и их союзниками прежде всего. Поэтому политические декларации БРИКС, при всей их дипломатичности, неизбежно воспринимались в тех же США как недопустимый вызов.

Но сейчас основная работа ушла к конкретике. Начинал ее БРИКС с выстраивания альтернативной системы финансов, одновременно разрабатывались проекты по части ускорения взаимной торговли и инвестиций. И вот сейчас Бразилия выбрала темой не только саммита, а всей работы БРИКС за год — что? — "Экономический рост для инновационного будущего". А точнее, укрепление сотрудничества пяти стран в области науки, техники и инноваций, в хай-теке, а уже потом все прочее.

И это понятно. Бразилия — держава: она пятая по населению и территории, она седьмая (девятая) экономика мира в зависимости от системы подсчета. А инновации сегодня — это прежде всего Китай. Но и Россия, и Индия тоже.

Болсонару — человек, подобно Трампу ненавидящий глобалистов всех мастей (он их справедливо называет "левыми") и особенно экологическую мафию, превратившуюся в наднациональную силу, душащую экономики и обрабатывающую мозги людям, в том числе методом засыла больных злых девочек в ООН. Но с какой стати Болсонару, даже с его любовью к Трампу, будет возражать против инновационного сотрудничества БРИКС для подъема своей экономики?

При этом он пришел на готовый успех, наибольший именно для его страны. В период с 2006 по 2018 год (время существования БРИКС) товарный экспорт Бразилии в адрес партнеров по объединению вырос в пять раз, Китая и ЮАР — в четыре, России — в 3,4 раза, Индии — в 2,1 раза, что существенно выше показателей роста мирового экспорта. Так что плотность внутригрупповых торговых связей заметно возросла. Теперь время повысить плотность связей в хай-теке.

И бразильцы это сделали, успешно развив традицию того, что главная активность в БРИКС проходит между саммитами. Вот список заседаний разного уровня за девять с половиной месяцев, включая декларацию о том, что сделано и что будет делаться именно по части инноваций. Из декларации видно, что вместе работают и будут работать 3,4 тысячи человек из пяти стран.

Вот здесь, чтобы оценить качество этих работ, требуются узкие специалисты. И в этом кроется проблема незаметности, типичная для подобных БРИКС объединений — а это и ЕС, и АТЭС, АСЕАН и многие другие. Все выглядит эффектно на стадии политических деклараций. Но как только вся механика начинает работать, она выглядит как мотор хорошего автомобиля. На вид, даже с открытой крышкой капота, ничего не происходит, вы этот мотор даже можете не слышать (если автомобиль и правда хороший). Чтобы увидеть, как все сложно и интересно, надо начать отвинчивать много чего, да еще и уметь это делать.