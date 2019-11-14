Принудительное переселение (депортация) народов в СССР

Депортация (от лат. deportatio ) – изгнание, ссылка. В широком смысле под депортацией понимается принудительная высылка лица или категории лиц в другое государство или другую местность, обычно, под конвоем.

Историк Павел Полян в своей работе "Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР" указывает: "случаи, когда депортации подвергается не часть группы (класса, этноса, конфессии и т. д.), а практически вся она полностью, называются тотальной депортацией".

По мнению историка, в СССР тотальной депортации были подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них семь – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом и своих национальных автономий.

Массовые депортации в СССР начались еще до второй мировой войны и не с "коренных" народов.

В середине 1930-х годов в СССР началась серия акций по обеспечению безопасности крупных городов, границ и приграничных территорий посредством их освобождения (чаще всего по этническому признаку) от "социально опасных", то есть неблагонадежных, с точки зрения советского руководства, элементов.

Одним из первых крупных актов "зачистки" границ стало постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 года о выселении финского населения из приграничной полосы, в то время вплотную примыкавшей к Ленинграду (с 1991 года – Санкт-Петербург) с северо-запада.

Первоочередной депортации подлежали все финны из 22-километровой приграничной полосы (3547 семей), а те, кто проживал в 100-километровой полосе в Ленинградской области и в 50-километровой в Карелии, тоже выселялись, но во вторую очередь.

Людей из "первой очереди" выселяли между 1 и 25 апреля 1935 года и направляли в Таджикистан (около 1000 семей), Казахстан и Западную Сибирь (316 семей из Карелии). Во "вторую очередь" было выселено 22 тысячи человек, главным образом в Вологодскую область.

Общее число депортированных эксперты оценивают приблизительно в 30 тысяч человек.

Весной 1935 года (между 20 февраля и 10 марта) также значительная депортация была проведена на Украине: из бывших тогда приграничными Киевской и Винницкой областей в восточные области республики переселили более 40 тысяч человек, причем около 60% переселенного контингента составляли поляки и немцы.

С января 1936 года руководство НКВД Украины и Казахстана обсуждало вопрос о выселении еще 15 тысяч польских и немецких хозяйств (около 45 тысяч человек) из приграничной зоны Украины в Казахстан. Переселению подлежали поляки и немцы (но главным образом поляки), проживавшие в 800-метровой полосе вдоль тогдашней государственной границы с Польшей, на территории полигонов или укрепрайонов, к строительству которых тогда только приступали.

Согласно решению ЦК КП(б) и СНК Казахстана "О переселенцах с Украины" от 16 февраля 1936 года, в Южно-Казахстанскую область должно было быть направлено 5500 семей, в Алма-Атинскую и Карагандинскую области – по 3000 семей, в Восточно-Казахстанскую – 2000 семей, в Актюбинскую – 100 семей.

В итоге переселено было 14 048 семей (в два этапа – в июне и сентябре 1936 года). Согласно данным профессора Николая Бугая, в первую группу депортированных вошло 35 820 поляков, в том числе 23 334 совершеннолетних.

В июле 1937 года в Средней Азии и Закавказье на границах были организованы специальные запретные полосы, из которых отселялось население. К освобождению от "неблагонадежного элемента" предназначалось, в обшей сложности, 40 приграничных районов Грузии, Армении, Азербайджана, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана. В частности, в Киргизию и Казахстан было выселено 1325 "приграничных" курдов. В конце 1937 года из Армении и Азербайджана в Казахстан (в Алма-Атинскую и Южно-Казахстанскую области) прибыла 1121 семья курдов и армян.

Но основным фронтом операций по депортации в 1937 году стала не западная, а дальневосточная граница, а их главной жертвой были корейцы. 23 апреля 1937 года газета "Правда" выступила с разоблачениями японского шпионажа на Дальнем Востоке, согласно которым агентами японцев являются преимущественно китайцы и корейцы. 21 августа 1937 года было издано постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) "О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края", предусматривающее завершение всей операции к 1 января 1938 года. Уже к 25 октября 1937 года было выселено 36 442 корейских хозяйства, или 171 781 человек.

Вместе с корейцами депортации подверглись 7 тысяч китайцев, несколько сотен немцев, поляков и прибалтов, около 1000 харбинских репатриантов.

Большинство переселяли в Казахстан (20 170 семей, или 95 526 человек), главным образом в города и поселки, в том числе 9350 человек на север Казахстана, в поселки польских и немецких переселенцев с западных границ СССР. Остальные осели в Узбекистане (16 272 семьи, или 76 525 человек), некоторые – в других среднеазиатских республиках и, в небольшом количестве в Сталинградской области (ныне Волгоградская область).

В 1937-1938 годах "зачистка" проводилась не только на западных и восточных границах Союза, но и на южных, в частности с Турцией, Ираном и Афганистаном.

Кроме того, 19 января 1938 года было принято решение о переселении двух тысяч семей (или шести тысяч человек) иранцев, оформивших советское гражданство, из пограничных районов Азербайджана в Алма-Атинскую и Южно-Казахстанскую область Казахстана.

1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу с запада, началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 года на территорию восточных регионов Польши вошли советские войска. В 1940 году началось массовое выселение поляков.

Историк Александр Гурьянов выделяет четыре последовательные операции по депортации поляков: три в 1940 году (10 февраля, 13 апреля (точнее, 9 и 13 апреля) и 29 июня) и одна в 1941 году – в мае-июне. Гурьянов оценивает общее число депортированных по трем операциям 1940 года в 275 тысяч человек, из них 139-141 тысяч – в феврале, 61 тысяча – в апреле и 75 тысяч – летом.

Поляков переселяли преимущественно на север Европейской части СССР, на Урал и в Сибирь: в частности в Коми, в Кировскую, Пермскую, Вологодскую, Архангельскую, Ивановскую, Ярославскую, Свердловскую и Омскую области, в Алтайский и Красноярский края. Некоторых направляли на Северный Казахстан (в Актюбинскую, Кустанайскую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Семипалатинскую и Акмолинскую области) и в Узбекистан.

В общей сложности депортации с территории польских земель продолжались вплоть до нападения Гитлера на СССР. По мнению историка Гурьянова, число поляков, депортированных с февраля 1940 года по июнь 1941 года, составило в общей сложности от 309 до 321 тысячи человек.

По другим оценкам, всего из довоенной Польши в СССР было вывезено 1,6-1,8 миллионов человек, не считая белорусов, литовцев и евреев.

Доктор исторических наук, профессор Николай Бугай отмечает, что вскоре после нападения Гитлера на СССР и установления официальных отношений с польским правительством указами Президиума Верховного Совета от 12 июля и 17 августа 1941 года многие поляки были амнистированы и освобождены из спецпоселения: им разрешалось свободное проживание, кроме пограничных и запретных зон, а также режимных городов. По соглашению между правительствами СССР и Польши от 30 июля 1943 года амнистия была распространена на всех бывших польских граждан на территории СССР.

23 июня 1940 года Берия издал приказ о переселении между 5 и 10 июля из Мурманска и Мурманской области "граждан инонациональностей", к которым были причислены не только соседние народы – финны, шведы и норвежцы (их, в количестве 2540 семей, или 6973 человек, переселили в Карело-Финскую АССР), но и китайцы, немцы, поляки, греки, корейцы и т.д. (всего 675 семей, или 1743 человек), направленные на Алтай.

22 мая 1941 года "контрреволюционеров и националистов" выселяли из Западной Украины, в ночь с 12 на 13 июня началась депортация из Молдавии, Черновицкой и Измаильской областей Украины, 14 июня – из Литвы, Латвии и Эстонии, а в ночь с 19 на 20 июня – из Западной Белоруссии. Из Западной Украины и Западной Белоруссии было выселено, соответственно, около 11 и 21 тысяч человек (в первом случае – в Южно-Казахстанскую область (ныне Туркестанская область), в Красноярский край, в Омскую и Новосибирскую области, во втором – в Красноярский и Алтайский края и в Новосибирскую область).

Из Молдавии и Черновицкой и Измаильской областей Украины было переселено в Казахскую АССР, Коми АССР, Красноярский край, Омскую и Новосибирскую области более 30 тысяч человек.

Из Литвы (17,5 тысяч человек) депортировали в Новосибирскую область, Казахстан и Коми АССР, из Латвии (около 17 тысяч человек) – в Красноярский край и Новосибирскую область, а также в Карагандинскую область Казахстана, а из Эстонии (около 6 тысяч человек) – в Кировскую и Новосибирскую области.

Павел Полян указывает, что общее число депортированных из западных областей СССР достигало около 380-390 тысяч человек. Регионами вселения стали север Европейской части СССР, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Казахстан и Узбекистан.

Годы Великой Отечественной войны для СССР ознаменовались также целой серией репрессий по отношению к части собственного населения.

Самый первый депортационный удар пришелся по советским немцам, отнесенным к потенциальным "коллаборантам" исключительно в силу своей этнической принадлежности к нации, с титульным государством которой шла война.

В СССР, по данным переписи 1939 года насчитывалось 1 427 222 немцев, из них в городах проживало всего лишь около 1/5. Расселены по стране они были достаточно широко, тем не менее, особенно крупные немецкие колонии (тысяч человек) сложились в России (862,5), на Украине (392,7), в Казахстане (92,7), в Азербайджане (23,1) и Грузии (20,5). Внутри РСФСР они концентрировались в АССР немцев Поволжья (366,7), в Омской области (59,8), в Орджоникидзевском (ныне Ставропольский) (45,7) и Краснодарском (34,3) краях.

28 августа 1941 года в составе центрального аппарата НКВД был образован Отдел спецпоселений, создававшийся исключительно для приема и размещения перемещаемых немцев. И в тот же день (28 августа) вышел указ ПВС "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья".

6-7 сентября 1941 года была ликвидирована немецкая автономия на Волге. Территория бывшей АССР немцев Поволжья была распределена между Саратовской и Сталинградской областями.

Всего, по данным ряда историков, было выселено 438,7 тысяч человек, в том числе из АССР немцев Поволжья – 365,8 тысяч, из Саратовской области – 46,7 тысяч из Сталинградской (ныне Волгоградская) области – 26,2 тысяч человек. Вывозили их, главным образом, в Казахстан, а также в Красноярский и Алтайский края, в Новосибирскую и Омскую области.

Практически сразу же вслед за указом от 28 августа власти приступили к аналогичным репрессиям против немцев в других регионах страны. Из Ленинградской области немцы и финны были переселены в Красноярский край и Новосибирскую области, Омскую область, Казахстан и Алтайский край.

В сентябре 1941 года из Москвы, Московской и Ростовской областей немцев переселяли в Казахстан, причем городских жителей расселяли в городах, но не выше райцентра. Немцев Северного Кавказа и Тульской области выселяли в Красноярский край и Новосибирскую область.

Из Запорожской, Сталинской (ныне Донецкая) и Ворошиловградской (ныне Луганская) областей Украины немцев выселяли в Казахстан – в Актюбинскую и Кустанайскую (ныне Костанайская) области.

В октябре 1941 года немцев переселяли из Воронежской области – в Новосибирскую и Омскую области; из Закавказья – в Казахстан и Новосибирскую область.

В ноябре 1941 года были изданы постановления о переселении немцев из Калмыкии и Куйбышевской области (ныне Самарская область) в Казахстан и из пограничных районов в тыловые в пределах Читинской области.

В марте 1942 года выселения немцев производились в Харьковской, Крымской, Одесской, Днепропетровской, а также в Калининской (ныне Тверской) областях.

Таким образом, как отмечает историк Павел Полян, немцев в СССР депортировали практически отовсюду, откуда это было возможно по обстоятельствам войны. К 25 октября 1941 года из 873 578 немцев, подлежавших выселению "по государственному заданию", действительно депортировано было 856 168, или 98%. К началу 1942 года на спецпоселении числилось 1031,3 тысяч немцев.

Кроме немцев депортации превентивного характера подверглись также финны-ингерманландцы, их направляли, в основном, в отдаленные районы – в Иркутскую область, Красноярский край и Якутию, многих использовали в рыболовецких колхозах на реке Лене и ее притоках.

К числу превентивно депортированных народов были отнесены и греки. Директивой главы НКВД Лаврентия Берии от 4 апреля 1942 года предписывалось очистить от иностранноподданных и от "антисоветских, чуждых и сомнительных элементов" города и районы традиционного проживания греков в Крыму и на Кавказе – Керчь, Темрюк, Таманский полуостров, Анапу, Новороссийск.

Постановление ГКО от 29 мая 1942 года расширило этот список за счет Армавира, Майкопа, а также ряда районов и станиц Ростовской области и Краснодарского края; кроме того, в перечень, кроме немцев, были внесены еще и греки иностранноподданные, румыны и крымские татары.

По мнению историков и этнографов, общее число превентивно-депортированных в 1941-1942 годах можно оценить в 1,2 миллиона человек.

Последующие депортации, как отмечает историк Павел Полян, носили уже не профилактический характер, а были как бы акциями "возмездия" за совершенные или не совершенные в годы войны преступления против советского государства. Непосредственно они затронули такие народы как карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы и крымские татары.

Вторыми и третьими (вслед за немцами) карающий удар органов НКВД/МГБ приняли карачаевцы (в ноябре 1943 года) и калмыки (в самый канун 1944 года).

Как отмечают историки со ссылкой на указы Президиума Верховного Совета СССР, карачаевцы пострадали за то, что они вели себя "...предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь".

"Вина" же калмыков была в том, что они "...изменили Родине, вступали в организованные немцами воинские отряды для борьбы против Красной Армии, предавали немцам честных советских граждан, захватывали и передавали немцам эвакуированный из Ростовской области и Украины скот, а после изгнания Красной Армией оккупантов организовывали банды и активно противодействуют органам советской власти по восстановлению разрушенного немецкого хозяйства, совершают бандитские налеты на колхозы и терроризируют окружающее население...".

12 и 14 октября 1943 года вышли указ и постановление о поголовном выселении карачаевцев, ликвидации Карачаевской АО и об административном устройстве ее территории. Большая часть карачаевцев была переселена в Казахстан (более 45 тысяч человек) в основном в Южно-Казахстанскую и Джамбульскую (ныне Жамбылская) области, около 23 тысяч человек были переселены в Киргизию, кроме того, небольшие группы – в Таджикистан, Иркутскую области и на Дальний Восток.

27-28 декабря 1943 года были изданы указ Президиума Верховного Совета СССР "О ликвидации Калмыцкой АССР и постановление СНК о выселении калмыков в Алтайский и Красноярский края, в Омскую и Новосибирскую области.

Позднее районы с калмыцким населением ликвидировались и в других местах, в частности, Калмыцкий район Ростовской области, Приютнинский район Ставропольского края, отошедший к нему при ликвидации Калмыцкой АССР, четыре района Астраханской области. Их территория делилась между соседними районами, а калмыцкие названия заменялись русскими.

Всего по данным доктора исторических наук, профессора Николая Бугая на первом этапе было депортировано 91 919 человек. За январь 1944 года к ним присоединилось еще 1014 человек.

Между районами вселения они были распределены почти что поровну (данные на январь 1944 года): Омская область – 24 325 человек, Красноярский край – 21 164 человек, Алтайский край – 20 858 человек и Новосибирская область – 18 333 человека.

В 1944 году депортации калмыков продолжились за счет выселения тех, кто проживал вне КАССР.

В марте из Ростовской области 2536 человек были отправлены в Омскую область, в апреле – из Сталинградской области 1178 человек отправили в Свердловскую область.

В октябре-ноябре 1943 года стала готовиться операция по переселению чеченцев и ингушей, которая была названа "Чечевица". Официальным обвинительным мотивом стало "…активное и почти поголовное участие в террористическом движении, направленном против Советов и Красной Армии".

Первоначально планировалось переселение в Новосибирскую и Омскую области, в Алтайский и Красноярский края. Но затем было решено переселить чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

21 февраля 1944 года Берия издал приказ по НКВД о депортации чеченцев и ингушей. К 1 марта было отправлено 478 479 человек, из них 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей (было среди них и около 500 представителей других народов, в основном, аварцев, выселенных по ошибке). 7 марта 1944 года была ликвидирована и сама Чечено-Ингушская АССР.

По данным профессора Бугая, подавляющее большинство переселенцев было направлено в Казахстан (239 768 чеченцев и 78 470 ингушей) и Киргизию (70 097 чеченцев и 2278 ингушей).

Районами сосредоточения чеченцев в Казахстане стали Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и Алма-Атинская области, а в Киргизии – Фрунзенская (ныне Чуйская) и Ошская области. Сотни спецпоселенцев, работавших на родине в нефтяной промышленности, были направлены на месторождения в Гурьевской (ныне Атырауская) области Казахстана.

26 февраля 1944 года Берия издал приказ по НКВД "О мероприятиях по выселению из КБ АССР балкарского населения". 5 марта вышло постановление ГКО о выселении из КБ АССР. Днем начала операции было установлено 10 марта, но провели ее раньше – 8 и 9 марта. 8 апреля 1944 года вышел указ ПВС о переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР.

Общее число депортированных в места вселения составило 37 044 человека, направленных в Киргизию (около 60%) и в Казахстан.

В мае-июне 1944 года насильственное переселение коснулось кабардинцев. 20 июня 1944 года были высланы в Казахстан около 2500 членов семей "активных немецких ставленников, предателей и изменников" из числа кабардинцев и, в небольшой доле, русских.

В апреле 1944 года, сразу же после освобождения Крыма, НКВД и НКГБ приступили к "очистке" его территории от антисоветских элементов.

10 мая 1944 года – "учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза" – с письменным предложением о депортации к Сталину обратился Берия.

Постановления ГКО о выселении крымско-татарского населения с территории Крыма принимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года. Аналогичное постановление о выселении крымских татар (и греков) с территории Краснодарского края и Ростовской области датировано 29 мая 1944 года.

Согласно данным историка Павла Поляна со ссылкой на профессора Николая Бугая, основная операция началась на рассвете 18 мая. К 16 часам 20 мая было выселено 180 014 человек. По окончательным данным, из Крыма было депортировано 191 014 крымских татар (более 47 тысяч семей).

Около 37 тысяч семей (151 083 человека) крымских татар увезли в Узбекистан: самые многочисленные "колонии" осели в Ташкентской (около 56 тысяч человек), Самаркандской (около 32 тысяч человек), Андижанской (19 тысяч человек) и Ферганской (16 тысяч человек) областях.

Остальных распределили на Урале (Молотовская (ныне в составе Пермского края) и Свердловская области), в Удмуртии и в Европейской части СССР (Костромская, Горьковская (ныне Нижегородская), Московская и др. области).

Дополнительно в течение мая-июня 1944 года из Крыма и с Кавказа было депортировано еще около 66 тысяч человек, в том числе из Крыма – 41 854 человек (среди них 15 040 советских греков, 12 422 болгар, 9620 армян, 1119 немцев, итальянцев, румын и пр.; их направляли в Башкирию, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую и Кировскую области СССР, а также в Гурьевскую область Казахстана); около 3,5 тысяч иноподданных с просроченными паспортами, в том числе 3350 греков, 105 турок и 16 иранцев (их направляли в Ферганскую область Узбекистана), из Краснодарского края – 8300 человек (только греков), из закавказских республик – 16 375 человек (только греков).

30 июня 1945 года указом ПВС Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.

Весной 1944 года принудительные переселения были проведены в Грузии.

По данным профессора Николая Бугая, в марте 1944 года более 600 курдских и азербайджанских семей (суммарно 3240 человек) – жителей Тбилиси, были переселены внутри самой Грузии, в Цалкинский, Борчалинский и Караязский районы, затем переселению подверглись "мусульманские народы" Грузии, проживавшие близ советско-турецкой границы.

турок, курдов и хемшилов" из приграничных районов Грузии в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. 31 июля 1944 года было принято решение о переселении 76 021 турка, а также 8694 курдов и 1385 хемшилов. Под турками понимались турки-месхетинцы, жители грузинской исторической области Месхет-Джавахети. В справке, которую направил Лаврентий Берия Сталину 28 ноября 1944 года , утверждалось, что население Месхетии, связанное "...с жителями Турции родственными отношениями, занималось контрабандой, проявляло эмиграционные настроения и служила для турецких разведорганов источников вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп". 24 июля 1944 года в письме Сталину Берия предложил переселить 16 700 хозяйств "из приграничных районов Грузии в Казахстан, Киргизию и Узбекистан. 31 июля 1944 года было принято решение о переселении 76 021 турка, а также 8694 курдов и 1385 хемшилов. Под турками понимались, жители грузинской исторической области Месхет-Джавахети.

Само выселение началось утром 15 ноября 1944 года и продолжалось три дня. Всего было выселено, по разным источникам, от 90 до 116 тысяч человек. Более половины (53 133 человек) прибыли в Узбекистан, еще 28 598 человек – в Казахстан и 10 546 человек – в Киргизию.

Реабилитация депортированных народов

В январе 1946 года начались снятия с учета спецпоселений этнических контингентов. Первыми сняли с учета финнов, депортированных в Якутию, Красноярский край и Иркутскую область.

В середине 1950-х годов последовала серия указов Президиума Верховного Совета о снятии ограничений в правовом положении с депортированных спецпоселенцев.

5 июля 1954 года Совет министров СССР принял постановление "О снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев". В нем отмечалось, что в результате дальнейшего упрочения советской власти и включения основной массы спецпоселенцев, трудоустроенных в промышленности и сельском хозяйстве, в хозяйственную и культурную жизнь районов их нового проживания, необходимость в применении к ним правовых ограничений отпала.

Два следующих решения Совета министров были приняты в 1955 году – "О выдаче спецпоселенцам паспортов" (10 марта) и "О снятии с учета некоторых категорий спецпоселенцев" (24 ноября).

17 сентября 1955 года вышел указ ПВС "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

Первое постановление, специально касающееся исключительно "наказанного народа", также датируется 1955 годом: это был указ ПВС от 13 декабря 1955 года "О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении".

17 января 1956 года вышел указ ПВС о снятии ограничений с поляков, выселенных в 1936 году; 17 марта 1956 года – с калмыков, 27 марта – с греков, болгар и армян; 18 апреля 1956 года – с крымских татар, балкарцев, турков-месхетинцев, курдов и хемшилов; 16 июля 1956 года правовые ограничения были сняты с чеченцев, ингушей и карачаевцев (все – без права возвращения на родину).

9 января 1957 года пяти из тотально репрессированных народов, ранее имевших свою государственность, была возвращена их автономия

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав", в которой безоговорочно осудил насильственное переселение целых народов и призвал принять законодательные меры для безусловного восстановления прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям.

21 апреля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".