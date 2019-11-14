Ученые нашли эффективный способ улучшить лекарственные препараты

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Омска и Кокшетау (Казахстан) разработали эффективный метод синтеза противовоспалительного соединения, которое в будущем может быть использовано в лекарственных препаратах. Работа опубликована в журнале Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из Омска и Кокшетау (Казахстан) разработали эффективный метод синтеза противовоспалительного соединения, которое в будущем может быть использовано в лекарственных препаратах. Работа опубликована в журнале "Chemistry of Heterocyclic Compounds"

Сегодня современная медицина находится в постоянном поиске новых средств с более высокой фармакологической активностью, меньшей токсичностью и отсутствием отрицательных побочных эффектов. Синтез и исследования биологической активности новых органических молекул также необходимы в связи с явлением привыкания, резистентности ко многим используемым сегодня препаратам.

Нестероидные соединения с противовоспалительной активностью на основе производных оксазолопиридина занимают в современной медицине особое место. Известно, что они обладают не только противовоспалительной и обезболивающей активностями, но и антибактериальной и противоопухолевой.

Однако современные методы синтеза органических соединений на основе производных оксазолопиридинов дают низкий выход реакции. Кроме того, в ходе реакции образуются побочные продукты, что усложняет процесс получения требуемого соединения.

© Фото : ТюмГУ, Юрий Гатилов. Соединение с противовоспалительной активностью © Фото : ТюмГУ, Юрий Гатилов. Соединение с противовоспалительной активностью

Авторы исследования предложили новый метод синтеза противовоспалительного соединения 5-метил-7-фенил-2-(хлорметил)оксазоло[5,4-b]пиридина. Выход продукта реакции по классической схеме составляет около 20%. Ученым удалось провести реакцию синтеза с выходом продуктов реакции 38-51%.

"На основе лабораторно доступных органических соединений с базовой структурой молекулы пиридина (или пиридона) мы хотим осуществить химические модификации с целью получить новые соединения, которые могут также обладать высокой биологической активностью и в дальнейшем использоваться в качестве лекарственных средств", – рассказала инженер-исследователь сектора хроматографии и спектроскопии ТюмГУ Ирина Паламарчук.