Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией

МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила в среду нового главнокомандующего вооруженными силами после отставки Уильямса Калимана.
"Выражаю благодарность от имени государства уходящему главнокомандующему за то, что поставил жизни наших граждан над личными интересами", - заявила Аньес в ходе процедуры передачи командования генералу армии Карлосу Орельяне Сентельясу, слова политика приводит издание Deber.
Прежний главком боливийской армии Уильямс Калиман сыграл ключевую роль в событиях последних дней - он лично от лица вооруженных сил потребовал отставки экс-президента Моралеса на фоне обострения социального кризиса в стране и роста уличного насилия.
"Использую эту возможность, чтобы призвать все население Боливии к спокойствию. Прошу вас смягчить бескомпромиссные взгляды. Мы братья, пусть Боливия знает, что вооруженные силы всегда будут рядом со своим народом", - заявил генерал армии Карлос Орельяна Сентельяс после принесения присяги.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, поначалу отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.