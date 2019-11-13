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РИА Новости

Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией

23:48 13.11.2019
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© REUTERS / MARCO BELLOОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / MARCO BELLO
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе. Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила в среду нового главнокомандующего вооруженными силами после отставки Уильямса Калимана.
"Выражаю благодарность от имени государства уходящему главнокомандующему за то, что поставил жизни наших граждан над личными интересами", - заявила Аньес в ходе процедуры передачи командования генералу армии Карлосу Орельяне Сентельясу, слова политика приводит издание Deber.
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Прежний главком боливийской армии Уильямс Калиман сыграл ключевую роль в событиях последних дней - он лично от лица вооруженных сил потребовал отставки экс-президента Моралеса на фоне обострения социального кризиса в стране и роста уличного насилия.
"Использую эту возможность, чтобы призвать все население Боливии к спокойствию. Прошу вас смягчить бескомпромиссные взгляды. Мы братья, пусть Боливия знает, что вооруженные силы всегда будут рядом со своим народом", - заявил генерал армии Карлос Орельяна Сентельяс после принесения присяги.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, поначалу отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
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На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииБоливияВ мире
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