Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе. Архивное фото

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе

МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности президента Боливии Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назначила в среду нового главнокомандующего вооруженными силами после отставки Уильямса Калимана.

"Выражаю благодарность от имени государства уходящему главнокомандующему за то, что поставил жизни наших граждан над личными интересами", - заявила Аньес в ходе процедуры передачи командования генералу армии Карлосу Орельяне Сентельясу, слова политика приводит издание Deber

Прежний главком боливийской армии Уильямс Калиман сыграл ключевую роль в событиях последних дней - он лично от лица вооруженных сил потребовал отставки экс-президента Моралеса на фоне обострения социального кризиса в стране и роста уличного насилия.

"Использую эту возможность, чтобы призвать все население Боливии к спокойствию. Прошу вас смягчить бескомпромиссные взгляды. Мы братья, пусть Боливия знает, что вооруженные силы всегда будут рядом со своим народом", - заявил генерал армии Карлос Орельяна Сентельяс после принесения присяги.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. Ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных и имущество. Боливийские военные, поначалу отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.