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РИА Новости

В Саратовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

23:41 13.11.2019 (обновлено: 23:42 13.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Двое детей погибли во время пожара в частном доме в одном из поселков Саратовской области, сообщила пресс-служба областного следственного управления СК РФ.
По информации ГУМЧС по Саратовской области, пожар произошел в среду в 19.14 (18.14 мск) в частном деревянном жилом доме в поселке Турки Турковского района. По предварительным данным следствия, 26-летняя женщина с сожителем употребляли спиртное, после чего заснули. Мужчину разбудили сыновья женщины 2014 и 2015 рождения, сообщив, что дом загорелся. Сожитель, по информации СУСК, выбил окно, чтобы вытащить из дома детей, однако пока он разбивал стекло, дети, испугавшись происходящего, убежали и спрятались. Вытолкнув сожительницу в окно, мужчина стал искать мальчиков, однако обнаружить их не смог и покинул дом.
"После тушения огня тела детей были обнаружены под кроватью в одной из комнат без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Женщина, по информации пресс-службы, госпитализирована с ожогами.
По факту произошедшего начата проверка, в том числе проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза - с целью установления причины возгорания.
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Следственный комитет РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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