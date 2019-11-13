В Саратовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

По информации ГУМЧС по Саратовской области, пожар произошел в среду в 19.14 (18.14 мск) в частном деревянном жилом доме в поселке Турки Турковского района. По предварительным данным следствия, 26-летняя женщина с сожителем употребляли спиртное, после чего заснули. Мужчину разбудили сыновья женщины 2014 и 2015 рождения, сообщив, что дом загорелся. Сожитель, по информации СУСК, выбил окно, чтобы вытащить из дома детей, однако пока он разбивал стекло, дети, испугавшись происходящего, убежали и спрятались. Вытолкнув сожительницу в окно, мужчина стал искать мальчиков, однако обнаружить их не смог и покинул дом.