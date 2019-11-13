Глава Минфина Турции назвал переговоры с США продуктивными

"Зачем платить такую дань?" Политолог о сделке США Турции на $100 млрд Президент США предложил лидеру Турции сделку на 100 миллиардов долларов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свое мнение по этому вопросу.