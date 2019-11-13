Глава Минфина Турции назвал переговоры с США продуктивными

АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Глава министерства финансов Турции Берат Албайрак назвал продуктивными переговоры между турецкой и американской делегациями в Вашингтоне.
"Мы приняли участие в важной с точки зрения отношений с США встрече в Вашингтоне, переговоры между делегациями прошли очень продуктивно", - написал Берат Албайрак в Twitter.
Вчера, 09:31Сказано в эфире"Зачем платить такую дань?" Политолог о сделке США Турции на $100 млрдПрезидент США предложил лидеру Турции сделку на 100 миллиардов долларов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свое мнение по этому вопросу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 12-13 ноября находится с визитом в США. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.