Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T23:31Z
https://ria.ru/20191113/1560906429.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148954/06/1489540665_0:178:2000:1303_1036x0_80_0_0_c209b4c00989a5e2d63f200884275994.jpg
РИА Новости

Глава Минфина Турции назвал переговоры с США продуктивными

23:31 13.11.2019
349
© AP Photo / Berat Albayrak Берат Албайрак
Берат Албайрак
© AP Photo / Berat Albayrak
Берат Албайрак. Архивное фото
АНКАРА, 13 ноя - РИА Новости. Глава министерства финансов Турции Берат Албайрак назвал продуктивными переговоры между турецкой и американской делегациями в Вашингтоне.
"Мы приняли участие в важной с точки зрения отношений с США встрече в Вашингтоне, переговоры между делегациями прошли очень продуктивно", - написал Берат Албайрак в Twitter.
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Вчера, 09:31Сказано в эфире
"Зачем платить такую дань?" Политолог о сделке США Турции на $100 млрдПрезидент США предложил лидеру Турции сделку на 100 миллиардов долларов, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал свое мнение по этому вопросу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 12-13 ноября находится с визитом в США. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
100007
Обсудить 0
Берат АлбайракДональд ТрампТурцияВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал слова Макрона о коме НАТО неприемлемыми
Президент США Дональд Трамп
США призывают Турцию еще больше открыть рынки для американских товаров
Президент России Владимир Путин
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов
ВЭБ заинтересовался реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса, во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Временный президент Боливии назначила главнокомандующего армией
Автомобиль Следственного комитета России
В Саратовской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
Участница корейской группы Blackpink Лалиса Манобан
Названа самая красивая девушка Азии 2019 года
Президент США Дональд Трамп
Дипломат подтвердил интерес Трампа к расследованию дела Байдена на Украине
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Вашингтон собирает совещание по Сирии и ИГ*
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе заявила об угрозе дестабилизации ситуации в Грузии
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Игорь Коломойский
В "Слуге народа" обвинили Коломойского в попытке привлечь внимание СМИ
Египетская скорая помощь
В Египте шесть человек погибли при взрыве на трубопроводе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
00:43Эксперт рассказал о возможных трудностях с проектом "Северный поток — 2"
00:34В Париже прошла презентация книги Пушкова
Лента новостейМолния