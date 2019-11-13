ВЭБ заинтересовался реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине

БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. ВЭБ интересуется реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине , в их числе - возможное участие в расширении метро Буэнос-Айреса и в строительстве железных дорог, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов

Он сообщил, что провел два дня в Аргентине, встречался с мэром Буэнос-Айреса и бизнесменами.

"В городе сделано очень много, и при планах, которые есть у мэра Буэнос-Айреса, рано или поздно встанет вопрос о расширении метро. А в этом наша компетенция одна из лучших в мире. Мы могли бы точно участвовать в тендерах и на строительство метро, и на поставку подвижного состава. Тем более что у них есть ряд линий в частном управлении", - сказал Шувалов.

Кроме того, аргентинские коллеги заинтересованы в партнерстве с Россией в части железных дорог. "Они нам сказали, что в свое время совершили ошибку, когда забросили свою железную дорогу. Она как транспорт в стране фактически не работает. Они считают, что РЖД может участвовать в серьезной модернизации и даже строительстве новых веток к месторождениям нефти и газа, которые они будут развивать. Русские могли бы здесь активно подключиться", - отметил глава госкорпорации.

ВЭБ готов участвовать вместе с РЖД в таком проекте, но только на условиях, если это будет большой проект с экспортными возможностями.