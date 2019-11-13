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РИА Новости

ВЭБ заинтересовался реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине

23:26 13.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Игорь Шувалов
Председатель государственной корпорации Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Игорь Шувалов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Игорь Шувалов. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. ВЭБ интересуется реализацией ряда инфраструктурных проектов в Аргентине, в их числе - возможное участие в расширении метро Буэнос-Айреса и в строительстве железных дорог, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Игорь Шувалов.
Он сообщил, что провел два дня в Аргентине, встречался с мэром Буэнос-Айреса и бизнесменами.
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"В городе сделано очень много, и при планах, которые есть у мэра Буэнос-Айреса, рано или поздно встанет вопрос о расширении метро. А в этом наша компетенция одна из лучших в мире. Мы могли бы точно участвовать в тендерах и на строительство метро, и на поставку подвижного состава. Тем более что у них есть ряд линий в частном управлении", - сказал Шувалов.
Кроме того, аргентинские коллеги заинтересованы в партнерстве с Россией в части железных дорог. "Они нам сказали, что в свое время совершили ошибку, когда забросили свою железную дорогу. Она как транспорт в стране фактически не работает. Они считают, что РЖД может участвовать в серьезной модернизации и даже строительстве новых веток к месторождениям нефти и газа, которые они будут развивать. Русские могли бы здесь активно подключиться", - отметил глава госкорпорации.
ВЭБ готов участвовать вместе с РЖД в таком проекте, но только на условиях, если это будет большой проект с экспортными возможностями.
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"Надо смотреть, как этот проект будет скомпонован. Просто механизм госгарантий нам не подходит. Если это концессия, если это развитие месторождений, если придет агент, который будет продавать СПГ на экспорт и для этого нужна железная дорога, в таком большом проекте с экспортными возможностями, мы 100% готовы это участвовать. Для нас это поддержка экспорта наших технологий и услуг", - подчеркнул Шувалов.
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ВнешэкономбанкАргентинаИгорь ШуваловРоссияЭкономика
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