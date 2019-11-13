В Крыму около 170 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку

Девочка пропала во вторник, сообщение об исчезновении поступило в среду от отца. По данным следствия, отец выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. По возвращении он обнаружил, что дверь была открыта, при этом следов взлома не было. Ребенка дома не оказалось, поиски по селу результатов не принесли. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.