В Крыму около 170 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Почти 170 добровольцев ищут пятилетнюю девочку, которая пропала из села Кропоткино Раздольненского района Крыма, сообщила РИА Новости организатор поисковых мероприятий.
Девочка пропала во вторник, сообщение об исчезновении поступило в среду от отца. По данным следствия, отец выехал из дома по делам, закрыв дочку одну дома. По возвращении он обнаружил, что дверь была открыта, при этом следов взлома не было. Ребенка дома не оказалось, поиски по селу результатов не принесли. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В поисках ребенка сейчас заняты 169 человек. Пока результатов нет", - рассказала собеседница агентства.
Поисковики призвали неравнодушных граждан присоединиться к поискам ребенка.