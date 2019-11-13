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РИА Новости

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

23:08 13.11.2019 (обновлено: 23:09 13.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в среду около 22.41 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 11% жалуются на проблемы с сайтом.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Как вы это делаете?!
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