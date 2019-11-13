Сенатор предложил вернуть списочников в состав МГД и заксобрания Петербурга

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагает установить, что не менее 25% мандатов в парламентах Сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагает установить, что не менее 25% мандатов в парламентах Москвы Санкт-Петербурга должны распределяться по партийным спискам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Автор отмечает, что законопроект направлен на совершенствование российского законодательства о выборах и подготовлен в целях дальнейшего упорядочения политической системы Российской Федерации

Действующее законодательство определяет, что не менее 25% депутатских мандатов в законодательном органе государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной из его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. При этом данная норма не распространяется на выборы депутатов в законодательных органах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Представляется, что норма, согласно которой города федерального значения Москва и Санкт-Петербург имеют право не исполнять предусмотренную обязанность по распределению не менее 25 процентов депутатских мандатов между партийными списками, была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований", - говорится в пояснительной записке.

При этом, отмечает сенатор, данная норма не распространяется на существующий с 2014 года третий город федерального значения - Севастополь

"Законопроект исключает нормы законодательства, содержащие указанное исключение для городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга", - говорится в документе.