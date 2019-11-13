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РИА Новости

Сенатор предложил вернуть списочников в состав МГД и заксобрания Петербурга

22:58 13.11.2019 (обновлено: 22:59 13.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Сенатор Владимир Лукин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагает установить, что не менее 25% мандатов в парламентах Москвы и Санкт-Петербурга должны распределяться по партийным спискам, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Автор отмечает, что законопроект направлен на совершенствование российского законодательства о выборах и подготовлен в целях дальнейшего упорядочения политической системы Российской Федерации.
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Действующее законодательство определяет, что не менее 25% депутатских мандатов в законодательном органе государственной власти субъекта Российской Федерации либо в одной из его палат распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. При этом данная норма не распространяется на выборы депутатов в законодательных органах Москвы и Санкт-Петербурга.
"Представляется, что норма, согласно которой города федерального значения Москва и Санкт-Петербург имеют право не исполнять предусмотренную обязанность по распределению не менее 25 процентов депутатских мандатов между партийными списками, была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований", - говорится в пояснительной записке.
При этом, отмечает сенатор, данная норма не распространяется на существующий с 2014 года третий город федерального значения - Севастополь.
"Законопроект исключает нормы законодательства, содержащие указанное исключение для городов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга", - говорится в документе.
Парламентарий также напоминает о норме Конституции, согласно которой республики, края, области, города федерального значения, автономные области и автономные округа Российской Федерации являются между собой равноправными субъектами РФ.
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