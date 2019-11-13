Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы - Дейрун-Ага в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Он рассказал, что российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Кобани - Синджар, Айн-Иса - Свейдия-Кабира, Аджами - Каракозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо.
"Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Камышлы - Дейрун-Ага", - сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум, в том числе о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы. Отвод курдов был завершён досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.