Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах

МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Временный президент Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила в среду, что намерена аннулировать решение конституционного суда, позволяющее неограниченное переизбрание для руководителей страны.

"У меня две основные цели - отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки... свободных и прозрачных, с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям", - заявила Аньес в телевизионном выступлении.

Решение суда, о котором говорит Аньес, позволило экс-президенту Эво Моралесу , который находился у власти более 13 лет, баллотироваться на выборах 20 октября. Этот вердикт противники Моралеса называют одним из главных ударов по демократии в стране - он был вынесен, несмотря на результаты референдума 2016 года, когда граждане Боливии отклонили проект конституционной реформы, допускающей неограниченное переизбрание президентов.

Ранее Моралес в ходе пресс-конференции в Мексике уклонился от прямого ответа на вопрос о выборах и не исключил своего участия в них. Экс-президент, а также вице-президент и глава сената получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.