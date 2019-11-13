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РИА Новости

Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах

22:24 13.11.2019 (обновлено: 23:15 13.11.2019)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса. Архивное фото
МЕХИКО, 13 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес заявила в среду, что намерена аннулировать решение конституционного суда, позволяющее неограниченное переизбрание для руководителей страны.
"У меня две основные цели - отмена неконституционного судебного решения от 28 ноября 2017 года и проведение всеобщих выборов в кратчайшие сроки... свободных и прозрачных, с участием всех кандидатов, которые отвечают конституционным требованиям", - заявила Аньес в телевизионном выступлении.
Решение суда, о котором говорит Аньес, позволило экс-президенту Эво Моралесу, который находился у власти более 13 лет, баллотироваться на выборах 20 октября. Этот вердикт противники Моралеса называют одним из главных ударов по демократии в стране - он был вынесен, несмотря на результаты референдума 2016 года, когда граждане Боливии отклонили проект конституционной реформы, допускающей неограниченное переизбрание президентов.
Ранее Моралес в ходе пресс-конференции в Мексике уклонился от прямого ответа на вопрос о выборах и не исключил своего участия в них. Экс-президент, а также вице-президент и глава сената получили убежище в Мексике и были эвакуированы из страны самолетом мексиканских ВВС. На территории посольства Мексики в Ла-Пасе также укрылись 20 боливийских чиновников и депутатов, опасающихся за свою безопасность.
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На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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