Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Ранее Картер заявил в эфире местного телеканала, а также в статье в Sunday Telegraph, что проводимая Россией политика может привести к военному ответу Великобритании. В частности, он назвал содействие России правительству Сирии и проведение гуманитарных проектов в Африке угрозами безопасности, сопоставимыми с риском нападения.
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Посольство намерено узнать, насколько слова Картера соответствуют официальной позиции Соединенного Королевства.
"Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные", — отметили дипломаты.
Отмечается, что Картер проигнорировал, что Россия всегда была и остается готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании.
"Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности — тому подтверждение", — заявили в посольстве.