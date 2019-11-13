Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.

Ранее Картер заявил в эфире местного телеканала, а также в статье в Sunday Telegraph , что проводимая Россией политика может привести к военному ответу Великобритании. В частности, он назвал содействие России правительству Сирии и проведение гуманитарных проектов в Африке угрозами безопасности, сопоставимыми с риском нападения.

Посольство намерено узнать, насколько слова Картера соответствуют официальной позиции Соединенного Королевства.

"Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные", — отметили дипломаты.

Отмечается, что Картер проигнорировал, что Россия всегда была и остается готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании.