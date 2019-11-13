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РИА Новости

Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

21:55 13.11.2019 (обновлено: 00:01 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 ноя — РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.
Ранее Картер заявил в эфире местного телеканала, а также в статье в Sunday Telegraph, что проводимая Россией политика может привести к военному ответу Великобритании. В частности, он назвал содействие России правительству Сирии и проведение гуманитарных проектов в Африке угрозами безопасности, сопоставимыми с риском нападения.
Лондон
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Посольство намерено узнать, насколько слова Картера соответствуют официальной позиции Соединенного Королевства.
"Рассматриваем подобные высказывания, прозвучавшие из уст наиболее высокопоставленного британского военнослужащего, как ущербные и безрассудные", — отметили дипломаты.
Отмечается, что Картер проигнорировал, что Россия всегда была и остается готовой к профессиональному, взаимоуважительному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Великобритании.
"Возобновление отдельных контактов по линии генеральных штабов и советов национальной безопасности — тому подтверждение", — заявили в посольстве.
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Николас КартерВеликобританияЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
Господин Картер очевидно очень сильно не любит свою страну. А колониальные повадки пора ампутировать и у России есть средства, для решения подобных задач.
13 ноября, 22:38
Иван Сусанин28
3300002
Уровень британского королевства, опустился до украинского, т. е. примерно до уровня городской канализации...
13 ноября, 22:54
Константин Иванов
2210000
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