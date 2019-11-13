Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление энергетической информации Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,59 доллара за баррель с прежних 63,37 доллара, а на 2020 год - до 60,1 доллара за баррель с 59,93 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,45 доллара против октябрьской оценки в 56,26 доллара, на 2020 год - до 54,6 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,43 доллара.

EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 году будет ниже, чем в 2019-м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года.