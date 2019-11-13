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РИА Новости

Минэнерго США повысило прогноз цены барреля Brent

21:25 13.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,59 доллара за баррель с прежних 63,37 доллара, а на 2020 год - до 60,1 доллара за баррель с 59,93 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.
Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,45 доллара против октябрьской оценки в 56,26 доллара, на 2020 год - до 54,6 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,43 доллара.
EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 году будет ниже, чем в 2019-м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года.
Ведомство также отметило, что в октябре рынки были достаточно сдержанны после повышенной волатильности в сентябре, вызванной атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Ряд признаков указывает на то, что риски со стороны спроса и предложения теряют актуальность", - говорится в докладе минэнерго. Отмечается также, что поддержку стоимости нефти оказывает уменьшение опасений относительно возможности замедления темпов роста мировой экономики.
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Цены на нефтьМинэнерго СШАBrentСШАЭкономика
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