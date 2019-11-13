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РИА Новости

Эксперт назвал реакцию Киева на запуск поездов в Крым дискредитирующей

21:21 13.11.2019
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
Железная дорога через Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Болезненная реакция властей Украины на скорый запуск железнодорожного движения в Крым дискредитирует Киев, заявил РИА Новости кандидат политических наук, политолог Иван Чихарев.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. По его словам, у России нет права на это, а мост был построен "неправомерно".
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"Каких-либо инструментов, чтобы повлиять на открытие железнодорожного сообщения, у Украины нет, а украинская реакция в форме истерики или агрессивной риторики уже давно никого не впечатляет", - сказал Чихарев.
Он отметил, что всем, в том числе гражданам Украины, очевидна положительная сторона этого события.
"Для всех, в том числе, для украинцев, очевидно, что открытие железнодорожного движения - большой плюс в плане свободы перемещения. Негативная реакция на такое позитивное событие в очередной раз дискредитирует Украину", - добавил эксперт.
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост в конце декабря 2019 года, стартовала 8 ноября. Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№7/8). Еще четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28), старт движения запланирован на 24 декабря.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Крымский мостКрымРоссияКиевУкраинаВ мире
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