Бурджанадзе заявила об угрозе дестабилизации ситуации в Грузии

ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе уверена, что стране грозит дестабилизация, если власти Грузии не примут обещанный закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов.

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесениями соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство во второй раз перенесло голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно минимум 113 голосов, у "Грузинской мечты" 104 из 150 мест в парламенте.

По словам Бурджанадзе, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, к тому же сменить реформу обещали сами представители "Грузинской мечты" в ходе предвыборных кампаний, однако прийдя к власти, не выполнили свое обещание. Она отметила, что решение Иванишвили летом нынешнего года было адекватно воспринято грузинской общественностью, политическими силами, западными структурами и Евросоюзом, однако заявления мажоритариев о том, что они не поддержат законопроект, является "спектаклем "Грузинской мечты", чтобы не менять избирательную систему и иметь больше шансов на победу в 2020 году".

"Сегодня все оппозиционные силы, несмотря на различия в политических взглядах и личную неприязнь между некоторыми из них, собрались вместе, чтобы предупредить Иванишвили одуматься, так как если он перейдет эту черту и красную линию, то вся грузинская политическая элита встанет на одной стороне, а Иванишвили - на другой. Это вызовет огромную нестабильность в стране. Идут разговоры о том, что Иванишвили хочет провалить законопроект и назначить досрочные парламентские выборы в марте, я хочу однозначно заявить, что если все пойдет по данному сценарию, а не по сценарию консенсуса, то в Грузии неизбежна в краткосрочном или среднесрочном периоде серьезная дестабилизация. Сейчас очень важно, чтобы у Иванишвили хватило ума не спровоцировать новую революцию роз в Грузии", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.

По ее мнению, в случае провала законопроекта начнутся массовые протесты и шумные акции, которые могут быть даже не запланированными, а спонтанными, "что отрицательно повлияет на Грузию".

Голосование по законопроекту состоится в парламенте Грузии в четверг.