Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-13T21:18Z
https://ria.ru/20191113/1560904179.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/37947/21/379472183_0:172:2788:1740_1036x0_80_0_0_b9a01a07fc37d528e4f6ee6bd0571370.jpg
РИА Новости

Бурджанадзе заявила об угрозе дестабилизации ситуации в Грузии

21:17 13.11.2019 (обновлено: 21:18 13.11.2019)
1472
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Председатель оппозиционной партии "Демократическое движение - единая Грузия", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе уверена, что стране грозит дестабилизация, если власти Грузии не примут обещанный закон о переходе со смешанной на пропорциональную систему выборов.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесениями соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство во второй раз перенесло голосование. Для принятия поправок в конституцию нужно минимум 113 голосов, у "Грузинской мечты" 104 из 150 мест в парламенте.
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси. 29 июня 2019
30 июня, 08:00
Кто управляет протестами в Грузии
По словам Бурджанадзе, переход на пропорциональную систему выборов является давним требованием оппозиции, к тому же сменить реформу обещали сами представители "Грузинской мечты" в ходе предвыборных кампаний, однако прийдя к власти, не выполнили свое обещание. Она отметила, что решение Иванишвили летом нынешнего года было адекватно воспринято грузинской общественностью, политическими силами, западными структурами и Евросоюзом, однако заявления мажоритариев о том, что они не поддержат законопроект, является "спектаклем "Грузинской мечты", чтобы не менять избирательную систему и иметь больше шансов на победу в 2020 году".
"Сегодня все оппозиционные силы, несмотря на различия в политических взглядах и личную неприязнь между некоторыми из них, собрались вместе, чтобы предупредить Иванишвили одуматься, так как если он перейдет эту черту и красную линию, то вся грузинская политическая элита встанет на одной стороне, а Иванишвили - на другой. Это вызовет огромную нестабильность в стране. Идут разговоры о том, что Иванишвили хочет провалить законопроект и назначить досрочные парламентские выборы в марте, я хочу однозначно заявить, что если все пойдет по данному сценарию, а не по сценарию консенсуса, то в Грузии неизбежна в краткосрочном или среднесрочном периоде серьезная дестабилизация. Сейчас очень важно, чтобы у Иванишвили хватило ума не спровоцировать новую революцию роз в Грузии", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.
Нино Бурджанадзе
18 августа, 10:02
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По ее мнению, в случае провала законопроекта начнутся массовые протесты и шумные акции, которые могут быть даже не запланированными, а спонтанными, "что отрицательно повлияет на Грузию".
Голосование по законопроекту состоится в парламенте Грузии в четверг.
Согласно Конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 сентября, 08:00
"Гавриловская революция". Есть ли "рука Москвы" за новым премьером Грузии
482000
Обсудить 1
Бидзина ИванишвилиНино БурджанадзеТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Молодежь с флагом Украины в Киеве
Американский дипломат объяснил роль Украины в "противостоянии" России и США
Игорь Коломойский
Коломойский пообещал США "российские танки" под Варшавой и Краковом
Железная дорога через Крымский мост
Эксперт назвал реакцию Киева на запуск поездов в Крым дискредитирующей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки
Железнодорожный вокзал в Симферополе
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Виктор Медведчук
Медведчук предположил, зачем власти нужны скандалы вокруг "Слуги народа"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров считает необходимым строительство автодороги межу Чечней и Грузией
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Временный президент Боливии хочет запретить Моралесу участвовать в выборах
Конференция Производство в России: переход международной ко-продукции от IP к доставке
Кинопродюсеры из США обсудили съемочный потенциал России
Железная дорога через Крымский мост
В Крыму ответили на заявление Киева о запуске поездов на полуостров
Наталья Поклонская
Поклонская попросила Генпрокуратуру экстренно проверить "Артек"
Коровы. Архивное фото
На острове у берегов США обнаружили коров, унесенных цунами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Путин заявил о процветании протекционизма в мировой экономике
01:25Трамп дал оценку альянсу США и Турции на Ближнем Востоке
01:24Путин заявил о готовности России оказывать всяческое содействие бизнесу
01:23В Бразилии сторонники Гуаидо покинули посольство Венесуэлы
01:20Соловьев назвал поддержку земельной реформы на Украине "сдачей земли"
01:19Трамп заявил, что не смотрел слушания по импичменту в конгрессе
01:15Трамп прокомментировал приобретение Турцией С-400
01:13Эрдоган рассказал в США про решение вопроса с покупкой Турцией С-400
01:12Путин заявил о повышении инвестпривлекательности России
01:10Путин пригласил лидеров стран БРИКС и бизнес принять участие в ПМЭФ и ВЭФ
01:08Эрдоган потребовал от Трампа выдачи оппозиционного проповедника Гюлена
01:07Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
01:01Китайские СМИ назвали новое оружие России "кошмаром для США и НАТО"
01:01В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов
00:58Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
00:56Путин предложил странам БРИКС присмотреться к российским технологиям
00:54Трамп сообщил, когда опубликует распечатку первого разговора с Зеленским
00:52Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере мирного атома
00:47В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса дубинками и слезоточивым газом
00:43Чешский президент намерен отпраздновать в Москве 75-летие Победы
Лента новостейМолния