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РИА Новости

Моди приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

21:00 13.11.2019
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© AP Photo / Saurabh DasНарендра Моди
Нарендра Моди
© AP Photo / Saurabh Das
Нарендра Моди. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что с удовольствием приедет в Москву на празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретится с ним.
Премьер Индии отметил, что рад частым встречам с Путиным, где можно обсудить и двустороннюю проблематику, и вопросы международной повестки дня.
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"Я полагаю, что мы продвигаемся вперед быстрыми темпами в реализации повестки дня. Вы пригласили меня приехать в мае на празднование 75-й годовщины. Я с удовольствием приеду и встречусь с вами", - сказал он.
Лидеры стран встретились на полях саммита БРИКС в Бразилии.
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Нарендра МодиДень ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинМоскваРоссияИндияВ мире
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